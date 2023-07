Maroc-Panafricains Padel 2023 : Abdoulaye Zeba distingué

Le 11e prix Panafricain Padel 2023 s’est tenue le week-end dernier au Maroc. A cette prestigieuse cérémonie, le directeur général de la société COGITECH en Côte d’Ivoire, Abdoulaye Zeba, a reçu le super prix Diamant en termes de révolution technologique dans le domaine du digital et du numérique.

Abdoulaye Zeba, super lauréat aux prix PADEL au Maroc

Le royaume chérifien a été choisi par les organisateurs des Prix Panafricain des leaders (PADEL) pour l’organisation de la 11e édition de cette cérémonie dont l’objectif est de primer des personnalités qui viennent de diverses entreprises à travers l’Afrique et qui excellent dans leurs domaines d’activités respectifs. Cet événement de grande envergure s’est déroulé le samedi 15 juillet 2023 à l'Hôtel Sofitel la Blanche de Casablanca au Maroc.

Selon le promoteur des prix PADEL, Célestin Boudoux, les lauréats sont des modèles d'excellence et de mérite. Au nombre des 10 patrons d’entreprises qui ont reçu une distinction figurent le directeur général de la société COGITECH en Côte d’Ivoire, Abdoulaye Zeba. Ce dernier a reçu le super prix Diamant en termes de révolution technologique dans le domaine du digital et du numérique. A en croire le récipiendaire, cela constitue une preuve supplémentaire du travail qui l'attend. Il a dédié ce trophée à l'ensemble de ses collaborateurs et à toutes les entreprises partenaires qui lui ont fait confiance.

Par ailleurs, Abdoulaye Zeba a indiqué que depuis douze mois, son entreprise s’est engagée dans une démarche qualité en vue de la certification à la norme ISO 9001 version 2015. Il assure certainement que cette certification aura certainement lieu dans trois mois. ‘’Cela nous a permis de formaliser nos processus clés, de décloisonner toutes nos activités et de définir des indicateurs de performances pertinents ce qui nous a permis d’impliquer davantage le personnel dans la réalisation des objectifs communs de l’entreprise et de notre vision ; et tout soutenu par un dispositif d’amélioration continue qui nous permet de nous remettre toujours en cause. Enfin, nous gardons espoir que COGITECH qui opère dans les domaines de l'Informatique et Réseaux, de la Sécurité électronique, des Solutions de Défense et Sécurité, de l'Énergie et de la Monétique, continuera d'offrir à sa clientèle des prestations de qualités pour demeurer le moteur de croissance de toutes les entreprises et institutions étatiques’’, souligne-t-il.

La 11e édition des PADEL a été présidée par le garde des sceaux, ministre de la justice de la Guinée, Alphonse Charles Wright qui a reçu aussi le prix PADEL de meilleur ministre dans son domaine d'activité. Plusieurs autres lauréats sont venus du Togo, du Tchad, du Maroc, de la Guinée et du Mali. La prochaine édition aura lieu en juillet 2024 à Casablanca.