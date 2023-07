France : Emmanuel Macron calme et collectif malgré les temps difficiles

Alors que le remaniement ministériel est en attente et que les dernières décisions sont en cours d'arbitrage entre l'Élysée et Matignon, le chef de l'État français Emmanuel Macron a rencontré les parlementaires pour évoquer les défis à venir.

Le Président Macron prône l'unité au sein de la majorité

Emmanuel Macron a encouragé les parlementaires français à faire preuve de "calme" et d'"esprit collectif" face à un "contexte un peu particulier". Il a rappelé que les moments de transition politique peuvent être difficiles, mais il a insisté sur la nécessité de les traverser avec sérénité, solidarité et respect mutuel.

Au cours de cette réunion, le président français a également dressé le bilan d'une année particulièrement chargée, marquée notamment par la réforme des retraites. Il a souligné l'importance de l'unité au sein de la majorité pour mener à bien les projets gouvernementaux, faisant valoir que près de 49 textes avaient été votés cette semaine-là.

Un autre sujet majeur abordé par Emmanuel Macron était l'écologie. Il a appelé à la réconciliation entre économie et progrès pour faire face aux enjeux environnementaux. Le président a souligné que la question écologique allait devenir un enjeu politique essentiel et a encouragé à surmonter l'anxiété et le climatoscepticisme pour trouver des solutions innovantes.

Concernant l'immigration, Emmanuel Macron a averti que l'exécutif et la majorité ne devaient pas laisser ce sujet aux mains des oppositions, au risque de voir les extrêmes en profiter. Il a critiqué à la fois ceux qui niaient l'existence même du problème et ceux qui cherchaient à l'instrumentaliser.