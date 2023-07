Municipales et régionales/Candidatures indépendantes : Les deux positions de Ouattara

Lentement mais surement, la Côte d’Ivoire s’achemine vers les élections municipales et régionales. Les états-majors des partis politiques fourbissent leurs armes, à l’effet d’aligner leurs meilleurs « chevaux » pour cette course épique. L’enjeu vaut la chandelle : il s’agit de savoir qui du RHDP, du PDCI-RDA et du PPA-CI peut se targuer d’être le plus grand parti du pays. Pour ce faire, chaque parti met tous les atouts de son côté pour gagner le plus grand nombre de communes et de régions.

Municipales et régionales : Le RHDP dit "non" aux candidatures indépendantes

Ainsi, tout ce qui peut représenter une entrave à l’atteinte de cet objectif, se doit d’être combattu et est combattu, avec la dernière énergie.

Aucun parti ne tolère par conséquent les candidatures indépendantes de militants « indisciplinés », à même de constituer un handicap dans certaines circonscriptions électorales.

Si le PDCI-RDA et le PPA-CI n’ont pas été très prolixes à ce sujet, même s’il est abordé de temps à autre, les menaces les plus virulentes viennent du RHDP.



Fort de sa posture de parti au pouvoir, avec les leviers de l’Etat en mains, celui-ci promet la foudre à ceux de ses militants qui auraient des velléités de passer outre les injonctions du parti.

Chaque responsable du RHDP y est allé de ses menaces. Du secrétaire exécutif, Cissé Bacongo, au ministre Mamadou Touré en passant par le ministre de l’Intérieur, le général Vagondo et désormais...le chef de l’Etat lui-même.

Les déclarations de ces hautes personnalités, ponctuées de menaces avec en ligne de mire l’utilisation des leviers de l’Etat à cet effet, sont vraiment inquiétantes et montrent de toute évidence que du chemin reste à parcourir quant à la démocratie.

Mais ce qui est désespérant, venant de la part de ceux qui tiennent momentanément en mains notre destinée, c’est le mélange du genre fait à profusion, où ce qui est du parti et ce qui est de l’Etat n’est pas différencié. C’est un véritable « adualisme » qui doit être combattu par tous, et qui montre que le pays a réellement régressé.

Ainsi, après le secrétaire exécutif du RHDP, Cissé Bacongo, qui, à mots à peine couverts, a demandé aux ministres d’en découdre avec les militants du RHDP au sein des différent ministères, s’il leur arrive de défier le parti en se portant candidats indépendants, ce fut au tour du ministre de l’Intérieur, le général Vagondo de promettre une traque sans répit de ces « indélicats ».

Il va sans dire que cette traque ne pourra se faire qu’avec les moyens de l’Etat mis à sa disposition, en sa qualité de ministre de l’Intérieur : police, Renseignements généraux, préfets et sous-préfets.

Quant au ministre Touré Mamadou, dans une déclaration qui met en évidence l’absence de morale et d’éthique dans la gestion de la chose publique, affirme : « ...Nous n’acceptons pas que les personnalités issues du RHDP partent en indépendants contre les candidats du parti et continuent d’être dans l’administration... ».

L’administration ivoirienne est-elle devenue une propriété privée du RHDP ?

Y-a-t-il une fierté à faire une telle déclaration quand on est ministre de la République ?

Pourquoi des personnalités placées à de si hauts niveaux de responsabilité, n’arrivent pas à faire la différence entre ce qui relève de leur parti et ce qui relève de l’Etat ?



On peut comprendre que le militant de base puisse faire un tel amalgame. Car dans la conscience collective de nombreux militants de base, non formés et à la limite de l’illettrisme, la gestion momentanée de l’Etat, leur confère un titre de propriété sur cet Etat.

On croyait en avoir fini avec les candidatures indépendantes, quand le chef de l’Etat vint ajouter son grain de sel.

Le jeudi 13 juillet 2023, Alassane Ouattara a affirmé que son parti sera « intraitable concernant les candidats indépendants...Il n’y a pas de place pour les candidats indépendants étant donné ce qui a été accompli...Ceux qui n’ont pas été retenus ne devraient pas se présenter en tant que candidats indépendants. Je vous le demande avec le plus grand sérieux...Si je prends des personnes qui manipulent les autres pour devenir candidats indépendants, les candidats et les manipulateurs devraient faire face à moi, quel que soit leur niveau hiérarchique et leurs responsabilités au sein du parti... »

On tombe des nues devant cette déclaration du président de la République. Celle-ci est en totale contradiction avec ce qu’il avait eu à affirmer il y a quelques temps, relativement aux candidatures indépendantes. Il avait même asséné que les candidatures indépendantes étaient le symbole de l’expression de la démocratie. Il a dit en substance :

« ...Vous savez, j’ai vu ici et là, notamment dans la presse internationale, ah il y a beaucoup d’indépendants, et ceci pose problème. Ils n’ont rien compris. Le système des indépendants montre l’émergence et le dynamisme de la démocratie dans notre pays. Et c’est aux élections locales que l’on peut le constater le plus. Et je me félicite personnellement des candidatures indépendantes... ».

Ayiwaaaaa !!

La question que l’on peut légitimement se poser est de savoir ce qui explique ce virage du chef de l’Etat à 180 %. Pourquoi ce qui était bon hier, cesse de l’être aujourd’hui ? Qu’est ce qui a changé pour avoir deux déclarations contradictoires sur un même sujet ?

Mais c’est aussi cela le charme de la politique ivoirienne où dire et se dédire, cheminent allègrement, sans que cela n’offusque les têtes bien-pensantes et les objecteurs de conscience devant l’Eternel.

Ici aussi, l’humour caustique des Ivoiriens est passé par là : « sans dôhi, dôhi n’est rien ».



La vérité d’hier, n’est pas celle d’aujourd’hui... et cela ne va pas quelque part...

Ainsi va le pays.

Mais arrive le jour où l’ivraie sera séparée du vrai.