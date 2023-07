Côte d’Ivoire : Un pasteur prédit la mort de Didi B !

La vie du jeune rappeur Didi B serait-elle en danger ?. Un homme de Dieu a fait une vidéo mise en ligne sur la toile en prophétisant que l’ancien membre du groupe de Rap Kiff No Beat va perdre la vie dans des circonstances mystérieuses.

Didi B serait proche de la mort, selon un pasteur

Le rappeur ivoirien Didi B est sur un véritable nuage de succès dans le milieu musical en Côte d’Ivoire. Dans son domaine de prédilection qui est le rap, le transfuge du groupe Kiff No Beat connait une belle carrière. Le fils d'Abou Bassa est beaucoup apprécié par de nombreux mélomanes dans son pays et aussi hors des frontières ivoiriennes. Celui qui se fait appeler le Shogun a raflé de nombreux prix en Côte d’Ivoire et dans la sous-région.

Avec la célébrité que le mari de l’influenceuse Saraï d’Hologne a aujourd’hui, il n’échappe pas comme de nombreux autres artistes à des révélations d’hommes de Dieu sur leur vie. Un pasteur a fait une sortie sur les réseaux sociaux et principalement sur Tik-Tok en annonçant un grand malheur contre le fils d’Abou Bassa. ‘’Je vois la mort d’un artiste très célèbre, c’est une mort qui a déjà été planifiée dans le règne spirituel. Les gens veulent l’offrir comme un sacrifice. Vous devez transmettre cette vidéo à Didi B, dites lui de prendre un moment de jeûne et d’éviter certains mouvements les vendredis et surtout tous les vendredis du mois de novembre’’, révèle-t-il.

La prophétie de ce serviteur de Dieu au cours d’un live a créé une peur panique chez les fans de l’artiste. Néanmoins, le pasteur conseille au rappeur ivoirien de conjurer le mauvais sort par le jeûne et la prière. Pour le moment, le Mojaveli n’a pas encore donné sa réponse face à cette révélation troublante sur sa vie qui ne saurait tarder certainement.