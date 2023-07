Comment effectuer les affectations et orientations de votre enfant en 6e et 2nde

Les orientations ou affectations en ligne des élèves en classe de 6e et de 2nde sont encore en vigueur pour la rentrée scolaire 2023-2024. Afrique-Sur7 vous donne la procédure pour voir votre établissement d’accueil.

Affectations - Comment faire l'orientation d'un élève de 6è ou de 2nde ?

Selon la Direction de l’orientation et des bourses (DOB) du ministère de l’Education nationale et de l’Alphabétisation, il vous sera demandé d’envoyer DOB par SMS au 9991 et suivre les instructions.

Les périodes d’affectation des élèves en classe de 6e sont tributaires du total général pondéré (TGP) des points obtenus par l’élève.

Ainsi, les élèves, ayant obtenu un TGP de 153 à 170 points, sont affectés du 1er au dernier jour de l’opération. Les élèves, ayant obtenu un TGP de 136 à 170 points, sont affectés du 2e au dernier jour de l’opération tandis que ceux ayant obtenu un TGP de 85 à 170, sont affectés du 3e au dernier jour de l’opération.

En ce qui concerne l’affectation et d’orientation des élèves en classe de 2nde, elles sont tributaires de la moyenne d’orientation.

Ainsi, les élèves, ayant obtenu une moyenne d’orientation supérieure ou égale à 14 sur 20, sont orientés du 1er au dernier jour de l’opération. Les élèves ayant obtenu une moyenne d’orientation supérieure ou également à 12 sur 20, sont orientés du 2e au dernier jour de l’opération. Quant à ceux qui ont obtenu une moyenne d’orientation supérieure ou également à 10 sur 20, leur orientation se fait du 3e au dernier jour.

L'opération s'effectuera à l'aide d'un téléphone via tous les opérateurs mobiles en envoyant DOB par SMS au numéro suivant : 9991.

L'opération coûte 200 francs CFA.

DATES DES OPÉRATIONS D'AFFECTATIONS

6e début :

-TGP> 153 Points Mardi 25 juillet à partir de 23h59

-TGP> 136 Points Mercredi 26 juillet à partir de 23h59

-TGP> 85 Points Jeudi 27 juillet à partir de 23h59 l'opération se poursuit jusqu'au 8 Août

Seconde A et C début:

- M.O > 14/20 Jeudi 10 AOÛT à 23h59

- M.O > 12/20 vendredi 11 AOÛT à 23h59

- M.O > 10/20 samedi 12 AOÛT à 23h59

L'opération se poursuit jusqu'au 20 Août