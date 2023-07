Côte d'Ivoire : Extradé au Bénin, Désiré Vodonou condamné à 20 ans

Rattrapé après son évasion, Wilfried Ayatodé a été condamné à 20 ans de prison, ce jeudi, par la CRIET (Cour de Répression des infractions économiques et du terrorisme). L’ex-député Désiré Vodonou, lui, écope de 10 ans de prison ferme.

Désiré Vodonou ne quittera pas de si tôt la prison au Bénin

Dans la matinée de ce jeudi 20 juillet 2023, la CRIET a livré son verdict dans l’affaire dite de fraude à la banque dans laquelle il est accusé de complicité avec l’homme d’affaires Wilfried Ayatodé.

Arrêté en Côte d’Ivoire puis extradé au Bénin après son évasion en juin dernier, Wilfried Ayatodé a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il a écopé de 20 ans de prison ce jeudi 20 juillet 2023.

Le prévenu était poursuivi pour "escroquerie via un système informatique et blanchiment de capitaux" dans l’affaire vol d’argent à l'aide de cartes volées dans deux banques au Bénin. Le ministère public avait demandé la requalification des faits en "vol et blanchiment de capitaux" au cours d’une audience à la CRIET, tenue le 11 mai 2023. Mais dans sa décision ce jeudi, la Cour a requalifié les faits en "recel de données informatiques et blanchiment de capitaux".

Pour rappel, le jeudi 11 mai 2023, la CRIET avait procédé à la requalification des faits et de complicité d’escroquerie via internet et les prévenus sont poursuis pour complicité de vol.

Avant sa condamnation à 20 ans de prison ferme par la CRIET, l’homme d’affaires béninois Wilfried Ayatodé s’était évadé à la suite d'une évacuation sanitaire au CNHU de Cotonou en janvier 2023. Rattrapé dans sa course en juin 2023 en Côte d’Ivoire, Wilfried Ayatodé a été extradé au Bénin où il a participé au procès de ce jeudi 20 juillet 2023 pour être fixé sur son sort.

Dans cette affaire qui a vu Wilfried Ayatodé écopé d’une peine de 20 ans de prison, l’ancien député Désiré Vodonou et son informaticien ont été condamnés à 10 ans de prison ferme.