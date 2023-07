Simone Éhivet à propos de Gbagbo : "Se remettre ensemble n'est plus la priorité"

Simone Éhivet Gbagbo ne pense plus à se remettre en couple avec Laurent Gbagbo. Invitée à l'émission Allume ta télé, diffusée sur RT1 et présentée par Jean-Michel Onin, l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire a fait savoir que cela n'est pas une priorité.

Simone Éhivet : "Se remettre ensemble, ce n’est pas ça la priorité"

Le divorce est désormais consommé entre Simone Éhivet et l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Selon un communiqué de l'avocat de l'ancienne Première dame, "le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur Laurent Gbagbo, pour adultère caractérisé et notoire, abandon de domicile conjugal et injures graves à l’encontre de Madame Simone. Il reviendra à Monsieur Laurent Gbagbo qui tenait tant à divorcer, de renoncer à faire appel de ladite décision de divorce, pour que son désir devienne enfin réalité".

Sur le plateau de l'émission Allume ta télé, la présidente du parti politique d'opposition MGC (Mouvement des générations capables) est revenue sur ce pan de l'histoire de sa vie. À la question de savoir s'il était encore possible de sauver le couple Gbagbo, Simone Éhivet a répondu sans mettre de gants.

"Se remettre ensemble, ce n’est pas ça la priorité ! La priorité, c’est que le destin que Dieu lui a façonné (...) Mon objectif, ce n’est pas qu’on se remette ensemble, se réconcilier, etc. (…) Ce qu’il faut plutôt regarder, c’est l’objectif divin. Qu’est-ce que Dieu veut pour sa nation ? Comment Dieu utilise celui-ci ou celle-là pour le bon devenir de sa nation ? C’est dedans que ma démarche est inscrite", a confié la politicienne ivoirienne.