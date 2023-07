Côte d'Ivoire : Le Festival Sicogi Tour met les jeunes en valeur

Ce week-end du 22 au 23 juillet 2023, le quartier Marcory SICOGI sera sous les projecteurs. Le Festival ‘’Sicogi Tour’’ édition s’y tiendra précisément au terrain Konan Raphaël.

Festival ‘’ Sicogi Tour ’’ 2023: un dispositif itinérant pour aller vers les jeunes

Madame Ouattara Flore, adjointe au commissariat général, a situé les enjeux de l’évènement placé sous le thème ‘’Jeunesse et emploi’’.

"Ce festival comme on l'a dit est dédié à la jeunesse, on va mettre un point d'honneur sur les jeunes. D'abord il y aura le panel sur le thème de l'édition 2023 qui est ‘’Jeunesse et emploi’’. On va parler de la formation.on va s'appuyer sur les jeunes déscolarisés parce qu'il y en a beaucoup à la Sicogi. Les jeunes qui ont eu des problèmes pendant qu'ils allaient à l'école qui ont dû abandonner par la suite, ces jeunes-là, on va leur donner l'occasion de se former aux métiers qu'ils veulent", a-t-elle confié.

Ce thème a été choisi après le constat observer à la Sicogi Marcory et dans toutes les Sicogi également. "Le constat est que la majorité des jeunes des quartiers Sicogi sont oisifs, ils ne travaillent pas. Ils sont au quartier, ils passent toute la journée et ils s'adonnent à des vices. Donc, pour cette première édition, on aimerait travailler en collaboration avec les jeunes pour les aider à mieux s'organiser, avoir du travail, s'ils sont formés trouver des opportunités d'emplois pour eux et s'ils n'ont pas de formation, trouver des formations adéquates pour qu'ils puissent s'insérer dans le tissu social", a confié l'organisatrice du festival.