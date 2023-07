INFAS : 86 candidats admis, radiés pour faux diplômes

Un scandale de faux diplômes fait grand bruit à l'Institut national de formation des agents de Santé (INFAS), placé sous la tutelle du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle de Côte d'ivoire.

86 candidats au concours de l'INFAS réussissent au test d'entrée à l'école des agents de santé avec de faux diplômes

CI-DESSOUS LE COMMUNIQUE RENDU PUBLIC PAR L'INFAS ET LA LISTE DES CANDIDATS EPINGLES

"A l'issue de l'authentification du baccalauréat et du Brevet d'études du premier cycle des candidats admissibles aux concours directs, édition 2022, nous venons, par la présente, vous informer que parmi eux, soixante-six (66) pour les concours des infirmiers, sages femmes et techniciens supérieurs de santé et vingt (20) pour les concours des auxiliaires de santé ne sont pas autorisés à suivre les cours pour fraude et présentation de faux documents ( non titulaires du Baccalauréat (BAC) et du Brevet d'Etude du Premier Cycle (BEPC).

Nous vous prions de procéder à partir de la liste ci-jointe au contrôle et vous assurer qu'ils ne fassent plus partie des effectifs de l'INFAS".