Environnement: La Côte d’Ivoire présente au Camp Climat Régional des Jeunes au Bénin

La Côte d'Ivoire participe au Camp climat régional des jeunes (RYCC) qui se tient dans la ville de l'Ouémé (Bénin) du 19 au 23 juillet 2023. Elvis Gouza, journaliste écologique, prend part à ce rendez-vous de l'environnement au nom de son pays.

Environnement : Elvis Gouza représente la Côte d'Ivoire au Camp climat régional des jeunes

Du 19 au 23 juillet 2023, le Bénin accueille le Camp climat régional des jeunes. Elvis Gouza, spécialiste des questions environnementales, de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique y participe au nom de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que le journaliste ivoirien est le point contact du RYCC dans son pays.

Le Camp climat régional des jeunes (RYCC), organisé par l'Association pour le développement culturel et l'épanouissement de la jeunesse (ADCEJ), est un événement annuel qui réunit les activistes verts autour des thématiques environnementales. Plusieurs jeunes activistes pour la cause environnementale viendront de tous les pays francophones d’Afrique. "Ce camp est une opportunité unique de réunir des jeunes engagés venant des pays de l'Afrique pour échanger des idées, renforcer leurs connaissances et développer des compétences pratiques pour agir en faveur de l'environnement", a fait savoir Vital Gbaguidi, président du RYCC.

Le journaliste Elvis Gouza est le président du RJICCE (Réseau des journalistes ivoiriens contre la crise climatique et environnementale). Il a été choisi pour représenter son pays au regard de son leadership, son expérience et de son engagement en faveur de la protection de l'environnement. Par ailleurs, M. Gouza a réalisé plusieurs grands reportages sur la thématique de la déforestation, de l’assèchement du fleuve Sassandra dans le département de Daloa (centre-ouest de la Côte d'Ivoire). Il partagera son expérience avec les autres jeunes participants du RYCC 2023.