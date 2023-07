Annulation de son concert en Egypte : Travis Scott et le promoteur réagissent

L’épée de Damoclès plane sur le concert du rappeur américain, Travis Scott en Égypte. Des musiciens égyptiens ont décidé d’annuler le spectacle à travers un communiqué rendu public il y a quelques jours. Le chanteur et le promoteur du spectacle ont réagi rapidement.

Travis Scott et le promoteur de son concert sortent du silence

Le rappeur américain, Travis Scott, doit offrir un concert le vendredi 28 juillet prochain aux pieds des pyramides de Gizeh en Égypte. Ce spectacle est même une occasion pour le chanteur de présenter en avant-première son nouvel album intitulé ‘’Utopia’’, attendu par ses fans depuis près de deux ans. Mais contre toute attente, le syndicat des musiciens égyptiens, qui a droit de regard sur tout concert ou diffusion de musique dans ce pays arabe, a manifesté à travers un communiqué son opposition vis-à-vis de la tenue de l'événement.

L’organisateur du concert de l’ex-compagnon de Kylie Jenner dans le pays des pharaons, Live Nation, n’a pas tardé à se prononcer. Il a publié un communiqué sur Twitter où il maintient la tenue du show en Égypte. "Il n’y avait aucun changement dans le programme. Toutes les informations contraires sont fausses", assure-t-il.

Le rappeur, producteur et acteur américain, a lui aussi donné son point de vue dans une lettre. Il affirme que son seul but est d’unir les gens autour de la musique. Il a également souligné son admiration pour la culture égyptienne et les mesures de sécurité mises en place pour le concert. Le chanteur implore aussi les autorités du pays de ne pas annuler l’événement, qui pourrait attirer une attention positive et internationale sur l’Égypte.