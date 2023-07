France : Kylian Mbappé écarté du PSG pour sa tournée au Japon

Le Paris Saint-Germain (PSG), part en tournée estivale ce samedi 22 juillet pour sa préparation au Japon. Mais, pour ce voyage, Kylian Mbappé a été écarté par l’entraîneur. La raison est que l’attaquant est en clash avec la direction au sujet de l’activation de son année supplémentaire de contrat.

Kylian Mbappé mis sur le banc de touche par le PSG pour sa tournée au Japon

Le Paris Saint-Germain (PSG) est en conflit avec son attaquant vedette, Kylian Mbappé. Malgré son match face au Havre jeudi 20 juillet où le bondynois a été buteur (2-0), il ne fait pas partie du groupe des hommes du nouveau sélectionneur espagnol, Luis Enrique, qui se rend ce samedi 22 juillet au Japon pour la tournée d’avant-saison. Ce voyage au pays du soleil levant permettra aux coéquipiers de Neymar de jouer en amicale contre l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr d’Arabie Saoudite (mardi 25 juillet), Cerezo Osaka (vendredi 28 juillet), l’Inter Milan (mardi 1er août) et face au Jeonbuk Motors (jeudi 3 août).

L’information, confirmée par le club à travers sa diffusion de la liste des joueurs retenus, a été relayée par l’ensemble des médias français. Selon, le média sportif français L’Equipe, cette décision du club fait suite au choix du capitaine des Bleus de ne pas poursuivre l’aventure au club parisien après 2024. Les dirigeants ont le sentiment que le joueur de 24 ans a déjà un accord avec le Real Madrid pour partir libre en 2024. Dans ce cas, ils comptent bien forcer son départ cet été pour encaisser une indemnité pour son transfert.

Les dessous de brouille Mbappé-PSG

La direction du club, avec à sa tête le Qatari Nasser Al-Khelaïfi, s'était montrée très claire début juillet en conférence de presse sur le dossier Kylian Mbappé. "Kylian veut rester, nous on veut qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser le meilleur joueur du monde partir gratuitement (...) J'ai été vraiment choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. C’est très décevant parce que Kylian est un garçon fantastique, un vrai gentleman, et partir gratuitement, en affaiblissant le plus gros club français, ce n’est pas lui. Quand j’ai reçu cette information, j’ai été choqué et déçu", avait-il signifié.

C’est ce clash qui a abouti à la mise à l’écart du meilleur buteur du championnat de Ligue 1 de l’année dernière. D’après la radio RMC Sport, le tricolore est prêt à aller au clash avec son club pour rester jusqu’à la fin de la saison. En effet, la radio explique qu'il pourrait bien accepter de rester à l'écart toute la saison, car il ne souhaite pas quitter le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé veut en effet honorer son année de contrat avec Paris afin de partir libre. Ainsi, il pourrait négocier une prime record pour signer au Real Madrid. On parle de près de 150 millions d'euros de prime pour rejoindre le club merengue. S'il devait partir cet été, le PSG ne le céderait pas pour moins de 300 millions d'euros, ce qui réduirait les conditions financières que sont prêts à lui accorder les dirigeants madrilènes.

Al-Hilal et Chelsea se positionnent pour Mbappé

Kylian Mbappé pourrait bien quitter le PSG cet été et pas forcement pour rejoindre le Real Madrid. Le club Saoudien Al-Hilal a en effet déjà proposé une rémunération de 400 millions euros à Kylian Mbappé sur 2 ans, soit 200 millions d'euros/saison.

Le PSG a aussi reçu une proposition de transfert de 200 millions d'euros, ce qui est déjà largement plus que le Real Madrid qui ne lui propose rien. Depuis la décision du joueur, le club espagnol est muet. Al-Hilal devrait donc bien profiter de la situation pour réaliser le plus gros coup de ce mercato estival.

Mais le club saoudien n'est pas seul non plus. RMC Sport, annonce un intérêt de Chelsea pour le buteur parisien. "Chelsea s'est clairement positionné et a pris des renseignements" pour Mbappé, mais n'a pour l'heure envoyé aucune offre pour tenter de le convaincre.

Sa mise à l'écart du groupe devant préparer la nouvelle saison est la preuve que le club de ne compte déjà plus sur lui pour la saison prochaine.