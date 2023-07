Côte d'ivoire : Vers la limitation de l'indépendance parlementaire ?

Le projet de loi de révision constitutionnelle introduit par le président de la République Alassane Ouattara et adopté en commission au Sénat suscite des inquiétudes quant à l'indépendance du Parlement. Cette réforme vise à instituer deux sessions ordinaires au Parlement, une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. De plus, elle étend le droit d'amendement au président de la République, lui permettant de présenter des amendements par l'intermédiaire des membres du Gouvernement.

Côte d'Ivoire : Alassane Ouattara étend-il son pouvoir ?

Selon les partisans de cette réforme, le but est d'améliorer le travail parlementaire en donnant au président la possibilité de proposer des amendements aux textes soumis au Parlement afin de prendre en compte de nouvelles données et de limiter l'utilisation de textes modificatifs. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme de Côte d'Ivoire, Jean Sansan Kambilé, a soutenu que cela s'inscrit dans un cadre démocratique et républicain, sans intention de porter atteinte à la séparation des pouvoirs.

Cependant, cette révision constitutionnelle soulève des interrogations quant à l'équilibre des pouvoirs. En accordant au président le droit d'amendement, cela peut entraîner une concentration excessive de pouvoir entre ses mains, risquant ainsi de limiter la capacité du Parlement à exercer son rôle de contrôle et de proposition de lois indépendamment de l'exécutif.

La séparation des pouvoirs est un pilier fondamental de la démocratie qui vise à garantir l'indépendance et l'équilibre des institutions. En donnant au président la possibilité d'amender les textes soumis au Parlement, il y a un risque que cela affaiblisse le pouvoir législatif et renforce le pouvoir exécutif, créant ainsi un déséquilibre potentiellement dommageable pour le système démocratique.

Par ailleurs, les réticences de certains parlementaires soulèvent des questions quant à l'acceptation réelle de cette réforme par l'ensemble de la classe politique. Les garanties fournies par le Garde des Sceaux quant aux intentions du président Alassane Ouattara peuvent ne pas suffire à apaiser les craintes concernant l'utilisation éventuelle de ce nouveau pouvoir d'amendement.

Il est essentiel que toute réforme constitutionnelle soit le fruit d'un débat ouvert et inclusif, impliquant l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile. Une telle révision ne doit pas être adoptée à la hâte sans un examen minutieux de ses implications sur le fonctionnement des institutions démocratiques.