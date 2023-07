Didi B : ‘’Ce Disque d’Or est le témoignage du travail (...)’’

Une nouvelle consécration vient d’être reçue par le rappeur Didi B le week-end dernier au parc des expositions d’Abidjan. C’est un Disque d’or ivoirien que le chanteur a ainsi reçu. Et dans une publication sur les réseaux sociaux, il témoigne sa gratitude à toutes les personnes qui lui ont permis d’avoir cette nouvelle et grosse distinction.

Didi B adresse un message à tous après son Disque d’Or

Le jeune rappeur Didi B, a gravé son nom sur la liste des artistes ivoiriens qui ont reçu un Disque d’Or pour leur excellent travail sur l’échiquier musical ivoirien. Après Yabongo Lova, il y a quelques années au Palais de la culture de la culture Bernard B Dadié et de Roseline Layo en France, c’était au tour de Mojavel de recevoir le sien le samedi 22 juillet au parc des expositions d’Abidjan sur la route de l’aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët.

Cette distinction pour le transfuge du groupe de Rap, Kiff No Beat, est exclusivement locale dans l’industrie musicale ivoirienne. Mais cela démontre une fois de plus le talent et le sérieux que Didi B met dans sa carrière musicale. Le chanteur a reçu son Disque d’Or des mains de la Ministre de la culture et de la francophonie, Françoise Remark, en présence de plusieurs personnalités ivoiriennes dont le Ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, lors du concert des 3 mondes avec Yodé et Siro et Serges Beynaud.

Passée l’émotion du week-end, le rappeur dans un long post sur les réseaux sociaux s’est adressé à toutes ces personnes qui ont permis l’organisation de ce show et qui ont aussi contribué à lui permettre d’avoir cet autre prix qui va orner sa maison. ‘’J’écris ces quelques lignes ce matin, encore avec l’émotion de la veille. Le seigneur m’a permis de vivre un moment de joie inoubliable avec vous mes fans qui me soutiennent depuis le début. Tout d’abord, j’aimerais chaleureusement remercier Voodoo / Nvlle soda pour l’organisation de ce concert, ainsi que son excellence M. Le Ministre M. Souleymane Diarrassouba Ministre du commerce, de l’industrie et de la promotion des PME de CI, son excellence Mme la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Madame Françoise Remarck, M. Angelo Kabila (Président de l’Aprodem CI), le Directeur Général du Burida M. Karim Ouattara et le Directeur Général Michel Assemien Kouadio de Dream Maker de m’avoir remis ce disque d’or. Je tiens à préciser qu’il a été certifié pour la vente et qu’il représente plus de 10. 000 CD stickés par l’Aprodem CI (l’association des producteurs et éditeurs de musique de Côte d’ivoire), Dream Maker (le distributeur) et le Burida’’, écrit-il. Avant de poursuivre : ‘’En plein spectacle, recevoir mon premier disque d’or certifié, c’est le rêve que j’ai eu dès mes débuts. Ce disque est le témoignage du travail que mon équipe et moi avons accompli et que le public a apprécié à sa juste valeur. Ce disque valorise tous les acteurs de l’industrie musicale en Côte d’Ivoire. Oui, la Côte d’Ivoire est un pays organisé et en plein développement. Recevoir ce Prix lors de l’inauguration du parc des expositions était magique à l’instar de mon pays’’.

Cependant, Didi B dans la publication en a profité aussi pour remercier tous et lancer un message aux artistes ivoiriens. ‘’Ce disque est un espoir, un encouragement pour les autorités et les acteurs de l’industrie à mettre en place des politiques et des financements, pour nous les acteurs de l’art et du spectacle. En obtenant ce disque, c’est ma manière aussi de rappeler qu’il est important de créer notre propre économie qui fonctionne sans envier pour autant ce qui se passe du côté de l’hexagone. Voici notre consécration. Considérons le reste comme un plus. Nous, artistes en Afrique francophone, ne pouvons pas vivre uniquement du live. N’est-ce pas un autre moyen à développer pour créer une autre ressource de revenu; J’espère que cela pourrait en motiver plus d’un. Je remercie ma famille, mon équipe, les sponsors, les médias et surtout mon public d’avoir cru en moi. J’espère encore pouvoir vous apporter d’autres prix Prions pour la Côte d'Ivoire, l’Afrique et le monde ! On est ensemble’’, adresse-t-il.