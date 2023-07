Côte d’Ivoire : Guillaume Soro nomme Franklin Nyamsi à une nouvelle fonction

Conseiller spécial de Guillaume Soro, Franklin Nyamsi vient de se voir nommer par le président de GPS à une nouvelle fonction au sein de leur parti. C’est le professeur d’Université en France qui a donné l’information sur son compte Twitter.

GPS : Guillaume Soro fait de nouvelles nominations

En exil et privé de ses droits civiques en Côte d’Ivoire suite à sa condamnation à 20 ans de prison, Guillaume Soro, président du mouvement Générations et Peuples Solidaires (GPS), a procédé à une nouvelle nomination de son plus proche collaborateur. Franklin Nyamsi, présentement en délicatesse avec l’administration française. Il devient le Coordonnateur de la Commission de Formation et des Livres de GPS.

Franklin Nyamsi a posté un tweet à cet effet pour remercier l’ancien patron de la rébellion armée de Côte d’Ivoire pour la confiance qu'il lui renouvelle.

"En ce dimanche 23 juillet 2023, Je voudrais remercier solennellement le Président Guillaume Kigbafori Soro, Président du Mouvement GPS (Générations et Peuples Solidaires) de Côte d'Ivoire, pour la confiance qu'il a placée en moi en me nommant Coordonnateur de la Commission de Formation et des Livres de GPS", annonce-t-il avant d'ajouter : "C'est l'animation, avec plusieurs de nos camarades valeureux, de l'Ecole des Cadres de notre mouvement qui m'est ainsi confiée."

En plus de cette fonction, l’influenceur politique va demeurer dans son rôle de conseiller spécial du Président de GPS, M. Guillaume Kigbafori Soro.