Côte d'Ivoire : BAC 2023, 35,17% d'admis, grosse hausse pour Séguéla

En Côte d'Ivoire, la direction régionale de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation (DRENA) a annoncé un fort taux de réussite au BAC 2023 à Séguéla, comme relayé par l'AIP. Avec un taux de réussite de 35,17% pour toutes les séries confondues, la région devient une des meilleures en Côte d'Ivoire en termes de réussite au baccalauréat pour l'année 2023. Sur les 1379 candidats ayant composé, 485 ont été admis, selon les données compilées par la DRENA à travers les trois centres d'examen de la région.

Séguéla : un fort taux de réussite de 35,17% au BAC 2023

Le lycée moderne Dominique Ouattara a obtenu un taux de réussite de 34,15% au BAC 2023, avec 251 admis parmi les 735 candidats qui ont participé à l'examen. Le collège les Elites de Séguéla a enregistré un taux de réussite de 37,34%, avec 146 admis parmi les 391 candidats ayant composé. Le lycée municipal Konet Moussa de Kani a obtenu un taux de réussite de 34,78%, avec 88 admis parmi les 253 candidats présents.

Le directeur régional de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation, M. Bolou Bi Tra, selon l'Agence Ivoirienne de Presse, s'est félicité de ces résultats en hausse de 7,57% par rapport à l'année précédente, qui affichait un taux de réussite de 27,60%. Il a exprimé ses félicitations aux admis ainsi qu'à tous les acteurs du système éducatif du Worodougou pour leurs efforts tout au long de l'année scolaire.

Cependant, malgré cette amélioration encourageante, des défis persistent. Le taux de réussite national, établi à 32,09% par le ministère de l'Education nationale et de l'Alphabétisation de Côte d'Ivoire, montre que d'autres régions du pays connaissent également des résultats mitigés. Cela soulève la question de l'équité et de l'accès à une éducation de qualité dans tout le pays.

Pour les recalés, M. Bolou Bi Tra a adressé un message d'encouragement, les exhortant à persévérer et à se préparer pour l'année scolaire 2023-2024. Il est essentiel que des mesures de soutien et des programmes d'aide soient mis en place pour aider ces étudiants à surmonter leurs difficultés et à améliorer leurs performances académiques.

Afin de continuer à améliorer les taux de réussite dans la région de Séguéla et dans tout le pays, des initiatives visant à renforcer la qualité de l'enseignement, à fournir des ressources pédagogiques adéquates et à offrir des formations supplémentaires aux enseignants sont nécessaires. De plus, une attention particulière devrait être accordée aux écoles situées dans les zones rurales et défavorisées, afin de réduire les inégalités d'accès à l'éducation.