Tragédie à Séguéla : Un candidat décède après l'obtention du BAC 2023

L'école est en deuil en Côte d'Ivoire suite au décès tragique de Kouakou Kouassi Ezékiel, un jeune du lycée Dominique Ouattara de Séguéla qui a décroché le BAC 2023. Sa mort subite, survenue peu de temps après l'annonce de son admission, plonge parents, amis et toute la communauté scolaire dans une profonde tristesse.

Séguéla : Kouakou Kouassi Ezékiel décède après l'obtention de son BAC

La joie et l'excitation qui entourent traditionnellement la publication des résultats du baccalauréat ont été éclipsées par la tragédie à Séguéla, ville située dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Kouakou Kouassi Ezékiel, un jeune candidat plein de potentiel, a perdu la vie à la suite d'une courte maladie, seulement quelques heures après avoir été informé de son admission à l'examen.

Selon une source proche de sa famille, Kouakou Kouassi s'est plaint d'un mal de ventre le dimanche précédent. Inquiets pour sa santé, ses parents l'ont immédiatement emmené au centre hospitalier régional. Le lendemain, les résultats du BAC 2023 ont été publiés, révélant qu'Ezékiel avait réussi l'examen avec succès. Cependant, la joie de cette réussite s'est rapidement transformée en deuil lorsque le jeune homme a succombé à son malaise vers 17 heures le même jour.

Deuxième d'une fratrie de six enfants, Kouakou Ezékiel laisse derrière lui une famille dévastée par sa perte brutale. Amis, camarades de classe et enseignants pleurent également la disparition précoce de ce brillant étudiant qui avait de grandes ambitions pour son avenir.

Le lycée Dominique Ouattara, où il a étudié avec détermination et engagement, est également plongé dans la tristesse. Les autorités scolaires et les enseignants se souviennent de Kouakou Ezékiel comme d'un élève exemplaire, doté d'une attitude positive et d'un esprit vif.

Cette tragédie rappelle l'importance de la santé mentale et physique des étudiants pendant les périodes d'examens. Le stress et la pression qui accompagnent souvent ces épreuves peuvent avoir des répercussions sur leur bien-être. Il est donc essentiel que les écoles et les parents restent attentifs aux signes de détresse chez les étudiants et leur fournissent un soutien adéquat.