Groupe des BRICS : L’Algérie, le Congo et le Gabon candidats !

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) pourraient bientôt accueillir de nouveaux membres, car l'Algérie, le Congo et le Gabon ont manifesté leur intérêt pour rejoindre ce groupe influent. Cette demande souligne l'ambition de ces pays d'explorer de nouvelles opportunités économiques et de renforcer leurs liens avec les puissances émergentes.

De nouveaux adhérents aux Les BRICS pour plus de puissance ?

Le 23 juillet 2023, l'Agence de presse russe, RT, a rapporté que l'Algérie avait officiellement demandé à rejoindre les BRICS en tant que membre actionnaire de la banque du groupe, avec une contribution initiale de 1,5 milliard de dollars. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a confirmé cette démarche en déclarant au média Ennahar qu'elle visait à ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour son pays, suite à sa visite en Chine et en Russie en juin de la même année.

Les BRICS sont actuellement composés du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, mais la demande d'adhésion a suscité un vif intérêt parmi d'autres pays. L'ambassadeur sud-africain Anil Sooklal, responsable des relations avec le groupe, a indiqué que 22 pays avaient formellement demandé à rejoindre les BRICS, tandis que plus de 40 autres pays ont exprimé leur désir d'intégrer ce bloc économique influent.

Parmi les pays qui ont manifesté leur intérêt pour rejoindre les BRICS figurent l'Argentine, l'Iran, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la République démocratique du Congo, le Gabon et le Kazakhstan, démontrant ainsi l'attrait croissant de ce partenariat économique.

Le groupe des BRICS a gagné en importance ces dernières années, en tant que force économique mondiale émergente, avec une part substantielle du PIB mondial et des échanges commerciaux. Leur coopération renforcée vise à stimuler le développement économique, à promouvoir le commerce international et à consolider leur influence géopolitique.

Pour les pays comme l'Algérie, le Congo et le Gabon, rejoindre les BRICS pourrait offrir des opportunités d'investissements et de partenariats économiques avantageux. En devenant membres actionnaires de la banque des BRICS, ils pourraient accéder à des ressources financières pour soutenir leurs projets de développement et renforcer leurs économies.

Cependant, l'adhésion au groupe des BRICS n'est pas une formalité, et les demandes des pays intéressés seront examinées attentivement par les membres actuels du groupe. Les BRICS prendront en compte divers facteurs, tels que la stabilité économique, le potentiel de croissance et la compatibilité avec les objectifs du groupe.

Dans tous les cas, cette volonté d'expansion du groupe des BRICS témoigne de son influence croissante dans l'arène mondiale et de la reconnaissance internationale de leur rôle de plus en plus central dans l'économie mondiale.