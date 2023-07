Côte d'Ivoire : Mamadou Touré promet le changement dans le Haut-Sassandra

Mamadou Touré est candidat aux élections régionales dans le Haut-Sassandra. Le ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique a récemment partagé sa vision avec les populations de ladite région.

Côte d'Ivoire : Mamadou Touré rencontre les populations du Haut-Sassandra

Candidat aux élections régionales dans le Haut-Sassandra, Mamadou Touré a rencontré les populations de Dananon, Baonoufla, Pelezi, des localités situées dans le département de Vavoua le vendredi 21 et samedi 22 juillet 2023. Le ministre ivoirien a profité de l'occasion pour partager sa vision à ses interlocuteurs.

Dans son discours, Mamadou Touré a révélé que le conseil régional sortant dirigé par Alphonse Djédjé Mady a bénéficié de l’État un budget de 33 milliards sur la période 2013-2023 pour accélérer le développement des localités en matière d’accès à l’électricité, l’eau, le désenclavement des départements, de construction d’écoles, etc. "Malheureusement, ce montant a servi à autre chose", a révélé le "Mbappé National".

Poursuivant, le ministre Mamadou Touré a promis qu'à compter du lundi 4 septembre 2023, plus rien ne sera comme avant dans le Haut-Sassandra. "On va changer le visage du Haut-Sassandra. Je vous le promets. On va mettre en place une gestion moderne, une gestion efficace, optimiser les ressources pour que toutes les ressources mises à disposition du conseil régional par le gouvernement soient bien utilisées et que de façon harmonieuse et équitable, les communes et les sous-préfectures bénéficient du développement impulsé par le chef de l’État", a-t-il promis.

Par ailleurs, le candidat du RHDP a demandé aux populations du Haut-Sassandra de lui faire confiance. "Nous irons chercher le meilleur pour vous", a-t-il soutenu. En outre, Mamadou Touré a procédé à l’inauguration de deux collèges de proximité à Dananon et à Bazra Batis. Ces deux projets ont été réalisés avec l’appui de la France à travers le C2D.