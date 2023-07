Affaire "cachets impayés" de DJ Congélateur : Le manager parle...

Un problème de cachets impayés est en train d’entacher la tournée de DJ Congélateur. Mais, le manager de l’artiste a clarifié les choses.

DJ Congélateur fait face à une affaire de cachets impayés

DJ Congélateur, le chanteur venu de Bodokro a effectué une tournée en Europe et au Maroc sous la houlette de la structure de promotion de spectacles Nama Bouaké Production. Les différentes photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré l'ambiance qui a régné à l’arrivée de l’artiste en France et même pendant ses différents spectacles.

Mais il semble qu'un problème de cachets impayés subsiste entre le promoteur et le staff de DJ Congélateur. Le protégé du chanteur coupé décalé Tiesco le Sultan qui est retourné dans l’Hexagone n'est pas encore entré en possession de ses cachets. Et cette situation est en train de mettre en mal la symbiose qui existe entre les deux équipes. La raison évoquée est le courroux du parrain contre le staff de l’artiste.

Le manager de DJ Congélateur Whity Manadja est monté au créneau pour apporter des précisions sur cette affaire. ‘’(…) Comme convenu, le staff de DJ Congélateur et le promoteur de l’artiste et le parrain artistique sur Paris, nous sommes bel et bien ensemble, tout se passe très bien, nous nous sommes rencontrés ici à Paris pour une grande rencontre…de cette réunion est sorti beaucoup de choses…en ce qui concerne l’artiste DJ Congélateur, tous les ponts de sa tournée européenne seront faits à la fin de la tournée’’, explique-t-il. Avant de faire une précision : ‘’C’est après toutes ces dates, une fois rentré comme convenu entre le staff et le promoteur que tous les points financiers seront faits à la fin de la tournée’’.