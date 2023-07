Love Gugu : “Je ne paierai pas cinq francs pour me faire une chirurgie (...)”

Le mariage de la chanteuse coupé décalé Vitale a fouetté l’orgueil de la blogueuse Love Gugu. Cette dernière, après avoir affiché son orientation sexuelle par le passé, la jeune dame est en train de rebrousser chemin pour redevenir véritablement une femme accomplie.

Love Gugu dit niet à la chirurgie esthétique

L’influenceuse ivoirienne Love Gugu est aujourd’hui déterminée à se présenter aux yeux du monde entièrement femme. Celle qui par le passé a affiché son orientation sexuelle sans sourciller a changé de fusil d’épaule. Ce revirement de situation est la résultante du mariage de la chanteuse ivoirienne Vitale, il y a quelques semaines avec l’artiste Marko Versace.

La chanteuse a même dévoilé ses ambitions de retrouver dorénavant un homme qui va l’aimer sincèrement. Habituée à s’habituer dans un style vestimentaire comme si elle était un garçon, Love Gugu a maintenant opté dans des tenues exclusivement féminines. Mais, son statut masculin lui colle toujours à la peau.

Bien que certaines femmes ont recours à la chirurgie esthétique pour raffiner leur corps, la blogueuse ne compte pas passer sous le bistouri et changer définitivement d’aspect physique. Elle n’entend même pas éjecter une grosse somme pour le faire. “Voyez moi dans ma jolie robe. Je suis fière en restant naturelle. Je ne paierai pas cinq francs pour me faire une chirurgie aux bras ou ailleurs sur mon corps’’, justifie-t-elle. A l’entendre, elle se préfère comme elle est et un homme qui l’aime vraiment va l’accepter ainsi.