Après le rappeur Didi B, Emmanuelle Kéïta attaque Serey Dié

Le style vestimentaire de Serey Dié a été critiqué par l’influenceuse, Emmanuelle Kéïta dans un épisode de son émission ‘’Mood by EK’’, sur NCI. L’ancien joueur ivoirien réagit à travers une publication accompagnée plus tard d’une photo d’un nouveau look.

Serey Dié : "Emmanuelle Keïta Boss lady, la Diva zephyrine a ramassé tous mes petits habits pour aller offrir’"

L’influenceuse ivoirienne Emmanuelle Kéïta n’a été très tendre envers l’ex-footballeur ivoirien, Serey Dié dans son émission de mode ‘’Mood by EK’’, sur NCI. Elle a critiqué négativement la façon dont le compagnon de la chanteuse Josey s’habille.

‘’Serey Dié est tout le temps habillé comme un sportif. C’est vrai qu’il a fait les beaux jours du football en Côte d’Ivoire, mais il faudrait que sa compagne lui rappelle que le football, c’est fini. Et qu’il gagnerait à adopter un style vestimentaire beaucoup plus responsable. Un style qui lui donnerait des allures de papa et de tonton’’, a-t-elle dit.

L’ancien capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire n’a pas mis de temps pour réagir. Dans un premier temps, c’est à travers un post sur sa page Facebook qu’il a répondu à la présentatrice de l’émission. ‘’Emmanuelle Keïta Boss lady, la Diva zephyrine a ramassé tous mes petits habits pour aller offrir. Je viens de prendre ma douche, j’ai juste le djaba que le chauve Hayek Hassan m’a offert à la Saint-Valentin. Dans 30 mns, si je ne reçois pas de nouveaux vêtements, je vais sortir en djaba hein. La brèche et toi allez assumer’’, a-t-il répondu.

A son tour, Emmanuelle Keïta donne la réplique à l’ancien milieu défensif ivoirien. ‘’Capi Serey Dié pardon, dis à ma diva de te rendre tes vêtements, sinon samedi prochain, je vais te faire un petit coucou à 18 h 40. Merci capitaine courage de prendre en fairplay cette émission. Dieu te bénisse’’, a réagi EK. Mais c’était sans connaître encore la détermination du papa de Schama. Celui-ci a créé alors une grosse surprise avec une photo où il est habillé dans une veste noire, jean pantalon et chaussures montantes.

Il faut noter que bien avant Serey Dié, Emmanuelle Kéïta avait ouvertement critiqué le style vestimentaire du rappeur Didi B.