PJ Gouv : Mamadou Touré annonce le financement de 35 000 jeunes

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, a annoncé le financement de 35 000 jeunes porteurs de projets dans le cadre du PS Gouv. C’était le mardi 25 juillet 2023 au cours d’une émission diffusée sur la RTI.

Mamadou Touré : "Les opportunités existent, il faut y croire"

Les ambitions du gouvernement pour la jeunesse ivoirienne ont été clairement affichées par le président de la République Alassane Ouattara, depuis le 31 décembre 2022, lors de son discours à la nation. En effet, le Chef de l’Etat a dédié l’année 2023 à la jeunesse. Cette déclaration met une emphase particulière sur l’action vigoureuse et volontariste que le présidé ivoirien veut insuffler en faveur de la jeunesse au cours de l’année en cours.

6 mois après cette annonce, qu’est-ce qui a été fait pour traduire cette vision en acte concret ? Pour répondre à cette préoccupation, à l’initiative de la RTI1, une émission bilan a eu lieu le mardi 25 juillet 2023 avec pour invité trois membres du gouvernement, à savoir Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du service civique, Paulin Claude Danho, ministre des Sports et N’Guessan Koffi, ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage.

Les échanges ont porté sur "Année de la jeunesse, 6 mois après : quel bilan et quelles perspectives ?". En attendant un bilan plus exhaustif, Mamadou Touré et ses collègues se réjouissent déjà des premiers résultats. En effet, à la date du 30 juin 2023, ce sont 100 000 jeunes qui ont été impactés par les différents dispositifs dans le cadre du PJGOUV.

"En termes de bilan à la date du 30 juin, nous sommes à 51 770 jeunes qui ont bénéficié de formation dans différents secteurs, dont l’agriculture, le digital, le sport, la culture, etc. Concernant les programmes d’insertion et de stage (stages et accès à l’emploi direct) nous sommes à un peu plus 31 000 jeunes touchés. Ces jeunes ont été mis en situation de travail dans les entreprises. À ceux-là nous pouvons ajouter plus de 14 000 jeunes qui ont aussi bénéficié de programme d’entreprenariat. Ils ont vu leurs projets financés avec des montants qui partent de 100.000 à 50 millions F CFA", a détaillé le ministre en charge de la Jeunesse précisant que la mise en œuvre du PJGouv est l’affaire de 21 ministères.

Poursuivant, Mamadou Touré a indiqué que les activités initiées dans le cadre du Service civique ont impacté 10 650 jeunes. Il a saisi l’occasion pour informer que grâce à la politique du gouvernement, 326 613 sont détenteurs de carte d’identité et 31 322 élèves boursiers ont été traités sur un objectif de 110 000 boursiers.

"Les opportunités existent, il faut y croire. J’invite les bénéficiaires à témoigner, pour démontrer à leurs amis qu’on n’a pas besoin de connaitre le ministre. Il faut tenter sa chance, il y a une sélection rigoureuse et transparente qui est faite", a-t-il rassuré.

En perspectives, Mamadou Touré annonce le financement de 35 000 jeunes porteurs de projets, le recrutement de 15900 jeunes dans le cadre des THIMO, le recrutement de 10 000 jeunes volontaires pour la CAN. Il n’a pas manqué de porter à l’attention de la jeunesse que le 12 août 2023 marquera le lancement de la carte jeune qui va toucher 100 000 jeunes.

Le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJ Gouv) s’étend sur la période 2023-2025 pour un coût global de 1118 milliards de F CFA. Pour l’année 2023 uniquement, dédiée à la jeunesse, le coût du programme est de 361 milliards de F CFA, dont 99 milliards de F CFA pour la construction et la réhabilitation d’infrastructures de jeunesse.

Pour rappel, le PJGouv vient réaffirmer le choix irréversible du pays à adresser la problématique de l’insertion socio-professionnelle des jeunes et de l’amélioration de leur employabilité. Au cœur de la transformation de l’ordre social, la jeunesse, pour l’Etat ivoirien, est un acteur de développement et un levier pour la création de richesse. Le gouvernement a donc pris la pleine mesure de l’importance de cette frange qui constitue plus de 72 % de la population.