Côte d'Ivoire : Le RESA-FISC dénonce un dysfonctionnement à la DGI

Le RESA-FISC (Renouveau syndical des agents du fisc) dénonce un grave dysfonctionnement au sein de la DGI (Direction générale des impôts). Au cours d'une conférence de presse le mercredi 26 juillet 2023, son secrétaire général, Zereyè Zedou Narcisse, a appelé à l'application du profil de carrière.

DGI : Le RESA-FISC appelle à l'application du profil de carrière

Pour Zereyè Zedou Narcisse, il est clair que la DGI ruse avec le profil de carrière. En effet, l'administrateur principal des services financiers a rappelé qu'afin d'amener la Direction générale des impôts à fonctionner dans un climat apaisé pour accroitre les performances, des engagements avaient été pris. "Il s'agit notamment d'un profil de carrière à la Direction générale des impôts au-delà des autres questions qui relèvent des nominations à des postes qui étaient vacants, du redéploiement de certains cadres", a fait savoir le conférencier.

Le secrétaire général du RESA-FISC a aussi indiqué que le profil de carrière a été adopté le 1er juin 2022. "Ce profil de carrière obéit à un processus dans sa mise en oeuvre. Quand il a été adopté, il y avait beaucoup d'articles qui semblaient conflictuels et qui ont créé un climat malsain au sein de la DGI. Ces articles faisaient l'objet de contestation. Face à cette situation, ces mêmes syndicats ont rencontré le DG", a poursuivi M. Zereyè.

À l'en croire, le patron de la DGI, Ouattara Sié Abou, leur a demandé d'aller revoir ces dispositions conflictuelles et de lui faire des propositions. À cet effet, ajoute-t-il, un mini-séminaire a été organisé le 3 août 2022 à l'Hôtel Belle Côte. "Nous avons fait des propositions sur les articles conflictuels afin d'éviter tout trouble à la DGI. Mais contre toute attente, alors que nous étions en attente d'être reçus par le DG, qui avait promis convoquer encore les mêmes instances pour adopter les nouvelles dispositions, on nous fait croire qu'une disposition de cet article est appliquée à certains de nos camarades, notamment les nouveaux agents admis aux concours de 2018, 2019 et 2020", a soutenu le syndicaliste.

Selon le RESA-FISC, il est tout simplement question d' "un abus de pouvoir de la part du directeur général, M. Ouattara Sié Abou". Tout en appelant Ouattara Abou Sié "à revenir à de meilleurs sentiments", Zereyè Zedou Narcisse s'est insurgé contre la "discrimination salariale" et la "ponction de 75 % sur les revenus des agents victimes".

Par ailleurs, il a annoncé une tournée de deux semaines (du 1er au 18 août 2023) auprès des directions centrales et régionales en vue de mobiliser les agents de la DGI. Au cas où ses revendications ne sont pas satisfaites, le RESA-FISC prévoit "une grande assemblée générale et de prendre ses responsabilités".