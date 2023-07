Les filles de Camille Makosso posent leur condition pour son remariage

Camille Makosso n’a pas encore trouvé une nouvelle femme depuis le décès de son épouse il y a maintenant trois ans. Sur le plateau de NCI à l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, il a fait savoir que la décision de son mariage viendrait de ses filles Kim et Mety Makosso.

Camille Makosso : ’’Cette décision appartient à mes enfants’’

Camille Makosso est veuf depuis maintenant trois ans après le décès dans des conditions troubles de sa femme Tatiana Makosso. Pour l’instant, l’influenceur ne s’est pas encore remis en couple avec une autre femme. Bien qu’on lui avait prêté une aventure amoureuse avec la chanteuse gabonaise Creol. Les deux célébrités n’ont jamais affirmé une quelconque liaison sentimentale laissant planer le doute dans l’esprit de tous.

Invité sur le plateau de l’émission ‘’La Télé d’Ici Vacances’’, diffusée sur NCI, il y a quelques semaines, le père de la "marmaille" a été interrogé par le présentateur Zongo en présence de ses deux filles à savoir Kim et Mety Makosso sur son probable mariage. ‘’Cette décision appartient à mes enfants. Pourquoi ? La Côte d’Ivoire ne me pardonnera jamais que je fasse rentrer une femme dans ma vie et je suis en conflit avec mes enfants, on dira Makosso a choisi femme pour laisser ses enfants’’, a-t-il répondu.

Lorsqu’on voulait avoir l’avis des deux grandes filles du Révérend-pasteur, voici leur réponse : ‘’Il a le droit de refaire sa vie avec qui il veut, mais pas maintenant’’. De même, il y a un an, Kim et Mety Makosso avaient interdit à leur papa de se remarier tant qu’elles ne sont pas encore passées devant le maire.