Côte d'Ivoire : Le concours de gendarmerie ouvert, voici les conditions

Ouverture du concours de gendarmerie : Voici les conditions

Le commandant supérieur de la gendarmerie nationale porte à la connaissance de la population, l’ouverture du concours d’entrée dans les écoles de gendarmerie, session 2023.

Les candidats à ce concours doivent remplir les conditions suivantes :

- Être de nationalité ivoirienne ;

- Être âgé de 18 ans au moins et de 25 ans au plus au 31 décembre 2023, c’est-à-dire être né entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2005 ;

- Être titulaire au moins du BEPC ou d’un diplôme reconnu équivalent par le ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation ou le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage ;

- Avoir une taille minimale de 1,68 m pour les hommes et 1,66 m pour les filles.

Les préinscriptions se dérouleront du mercredi 26 juillet au dimanche 06 août 2023 inclus. Les informations complémentaires relatives aux modalités de préinscription sont disponibles sur le site internet : www.ci-gendarmerie.org.

Le Général de Corps d’Armée Alexandre Apalo TOURE, Commandant Supérieur de la Gendarmerie Nationale