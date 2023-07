Trafic de la nationalité et du passeport ivoiriens : Les vérités du PPA-CI

Une affaire de fraude sur la nationalité et le passeport ivoirien secoue actuellement la Côte d’Ivoire. Dans une récente sortie, le PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire), par l’entremise de son porte-parole Justin Koné Katinan, a rappelé "la responsabilité du pouvoir actuel" dans ladite affaire.

Trafic du passeport ivoirien : Le PPA-CI accuse le régime d’Alassane Ouattara

L’affaire a fait et continue de faire grand bruit dans le pays d’Alassane Ouattara. Selon une publication de Jeune Afrique, la Côte d'Ivoire connait des cas de fraude portant sur la nationalité et le passeport ivoiriens. Dans le cadre de cette affaire, Abbas Badreddine, un chef d’entreprise d’origine libanaise, ainsi que d’autres hommes d’affaires ont été conduits à la MACA (Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan).

Au cours de la 20e Tribune du PPA-CI, Justin Koné Katinan a ouvertement accusé le pouvoir du RHDP (Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix).

"Le PPA-CI voudrait rappeler la responsabilité du pouvoir actuel qui, alors dans l’opposition, n’a eu de cesse de combattre toutes les réformes visant à assainir l’état civil ivoirien. Toutes ces réformes que nous avons engagées pour protéger l’état civil de Côte d’Ivoire étaient toutes frappées du sceau de la suspicion ou de l’épithète d’ivoirité. La conséquence : nous nous trouvons dans un pays où l’état civil se promène dans la rue", a signifié le porte-parole du parti de Laurent Gbagbo.

Rappelons qu’Alassane Ouattara s’est fermement opposé à l’intervention de certains de ses ministres qui ont tenté de plaider la cause des mis en cause dans le trafic de nationalité et de passeport ivoiriens. Le président ivoirien a été tenu informé par Sansan Kambilé, le garde des Sceaux, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, de la volonté de membres du gouvernement de jouer les médiateurs.

Alassane Ouattara a mis en garde ses proches contre toute intervention dans ce dossier brûlant.