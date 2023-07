63e anniversaire de la CI : Mamadou Touré décline les grands axes

Au cours d’une conférence de presse tenue le jeudi 27 juillet 2023, Mamadou Touré a décliné les grands axes des festivités du 63e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire prévu à Grand-Bassam. Le thème retenu pour cette année est "Jeunesse ivoirienne et force de défense de sécurité pour l’engagement civique et la responsabilité citoyenne".

Indépendance de la Côte d'Ivoire : Mamadou Touré annonce des jeunes au défilé

Les festivités du 63e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire auront lieu à Grand- Bassam le 7 août 2023 autour du thème "Jeunesse ivoirienne et force de défense de sécurité pour l’engagement civique et la responsabilité citoyenne".

En lien avec ce thème, le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique a été sollicité par le ministère de la Défense pour son implication et sa participation effective à cet évènement.

Au cours d’un échange avec la presse, le ministre ivoirien a informé que la participation de la jeunesse ivoirienne dans toute sa diversité se matérialisera à travers la participation de certains jeunes au défilé officiel le 7 août.

Ce sont au total 720 jeunes qui constitueront 12 détachements qui vont défiler aux cotés de 14 détachement militaires.

Par ailleurs, Mamadou Touré a indiqué que la collaboration entre ces deux ministères a permis d’arrêter de nombreuses activités annexes conjointes. "Le 5 et le 6 août, il est prévu des matchs de gala de football à Bouaké, Daloa et Korhogo entre l’armée et la jeunesse de ces localités. Le 6 août aura lieu le match officiel de gala qui opposera l’armée (49 soldats revenus du Mali) et les leaders de jeunesse. L’idée est de traduire la mobilisation et le soutien des jeunes de CI à ses soldats qui étaient injustement arrêtés au Mali. La rencontre aura lieu au lycée d’excellence à Bassam", a-t-il détaillé.

Poursuivant, le porte-parole adjoint du gouvernement a ajouté qu’en lien avec le thème retenu, des activités citoyennes sont prévues. Il s’agit du nettoyage de la plage de Grand Bassam, le dépôt de gerbe de fleur en hommage aux victimes de l’attaque de Grand-Bassam et le nettoyage de l’hôpital de Bassam. "L’idée est de montrer que notre armée est en phase avec la jeunesse", a précisé Mamadou Touré.

Notons que pour ces festivités, 4 000 jeunes sont attendus pour participer aux activités marquant les festivités du 63e anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire..

.