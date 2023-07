Côte d’Ivoire : Rentré d’exil, Gadji Céli remercie Alassane Ouattara

Gadji Céli est bel et bien rentré en Côte d’Ivoire après douze ans d’exil passés en France. A la faveur d’une audience avec le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin dit KKB, l’ancien footballeur a remercié le président de la République Alassane Ouattara.

Gadji Céli : ‘’J’en suis fier et heureux’’

L’ancien footballeur devenu chanteur, Gadji Céli, est effectivement de retour en Côte d’Ivoire après douze ans d’exil en France. Il a regagné le pays par voie terrestre il y a maintenant une semaine dans la soirée en passant par le Ghana comme ses deux prédécesseurs Serges Kassy et François Kency.

L’annonce de son retour a été faite dans un communiqué par le président de la Fondation Gadji Celi, Issiaka Bello Ganiyu sur sa page Facebook. "Le président de la fondation Gadji Celi a le plaisir d'informer les membres d'honneur, les conseillers, les membres du comité exécutif et tous les membres de la fondation Gadji Céli, ainsi que l'opinion nationale et internationale que le King de la musique ivoirienne, Gadji Céli est bel et bien rentré en Côte d'Ivoire après 12 ans d'absence hier (NDLR : vendredi 21 juillet) dans la soirée", a-t-il indiqué.

Accompagné de quelques anciens coéquipiers de l’aventure de Sénégal 92 comme Aka Kouamé Basile, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, Youssouf Fofana, ainsi que de l’entraîneur Yéo Martial, l’ancien président du conseil d’administration du BURIDA, a été reçu en audience le mercredi 26 juillet 2023 par le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion sociale, Kouadio Konan Bertin à son cabinet au Plateau.

Après avoir rappelé la volonté du président de la République, Alassane Ouattara de rassembler tous les fils et filles du pays, a invité Gadji Céli à s’engager résolument dans le processus de réconciliation en Côte d’Ivoire.

A son tour, le chanteur s’est félicité de son retour définitivement en Côte d’Ivoire après plusieurs années passées en France suite à la crise post-électorale de 2010. Il n’a pas manqué d’adresser ses gratitudes aux autorités du pays.

‘’Je vois tout le monde. Je suis heureux de me retrouver là. C’est mon monde. Je me retrouve dans mon monde au milieu de mes frères. Je voudrais commencer mon discours en remerciant le président de la République, Son excellence Alassane Ouattara, qui a permis que nous soyons ici aujourd'hui, mes amis Serges Kassy, François Kency et moi. Remercier le Premier ministre Patrick Achi qui s’est impliqué dans ce retour que vous constatez et remercier le ministre KKB qui a fait des allers et retours pour nous convaincre par rapport aux problèmes sécuritaires. Je remercie encore le chef de l’Etat d’avoir initié ce vaste projet de réconciliation qui nous permet aujourd’hui de rentrer. J’en suis fier et heureux’’, s’est-il réjoui.

Nommé le 30 juin dernier avec Didier Drogba et Yaya Touré, ambassadeurs de la Fédération ivoirienne de football (FIF) par le président Idriss Diallo, Gadji Céli va offrir deux grands concerts à son public le 18 et 20 août prochain respectivement au Palais de la culture Bernard B. Dadié et au Palais des congrès du Sofitel hôtel Ivoire de Cocody.