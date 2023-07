En pleine difficulté en Afrique, comment Orange Money a rebondi

Dans un article publié le jeudi 27 juillet sur son site internet, Jeune Afrique revient sur les récentes performances réalisées par Orange Money en Afrique.

Orange Money réalise une hausse de 25,5 % de son chiffre d’affaire en Afrique

Avec un portefeuille client dépassant le seuil de 31 millions en Afrique, Orange Money se donne un nouveau souffle. En effet, le service dédié au mobile money a connu de grosses difficultés sur le continent africain à cause de la concurrence.

Cependant, pour le second trimestre de l’année 2023, Orange Money connait un bond qualitatif avec la réalisation de 25,5 % de son chiffre d’affaire.

"La forte croissance du chiffre d’affaires d’Orange Money est due à un ajustement des prix et à une transformation large de notre modèle en plateforme « over the top » pouvant accueillir des services tiers" ,a confié, Jérôme Hénique, directeur général d’Orange Afrique et Moyen-Orient (OMEA) dans les colonnes de Jeune Afrique.

Il faut aussi noter que le service accéléré ses volumes de transaction à la suite de la baisse des prix au regard de la percée de Wave, un concurrent très sérieux. Pour Jérôme Hénique, "la multiplication des services (retrait, paiement, transfert d’argent à l’international)" préserve "a minima une stabilité des revenus par clients" ou "offre de la croissance".