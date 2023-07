Anaconda clashe coach Hamond Chic : "C’est honteux !"

Le chroniqueur de l’émission ‘’Peopl’Emik’’ Anaconda n’est pas du tout content de la coach Hamond Chic. Et pour cause, cette dernière aurait répondu de façon injurieuse à une question d’un internaute sur les réseaux sociaux. À son tour, il a donné une réplique à la coach matrimoniale dans une vidéo sur la toile.

Anaconda : ‘’C’est honteux, et ce sont ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux’’

Hamond Chic est de nouveau au cœur d’une polémique sur les réseaux sociaux. Dans un direct en interactivité avec ses fans sur sa page Facebook, l’un d’eux a appelé la conseillère matrimoniale pour savoir si elle menait d’autres activités en dehors de son rôle de coach. Sur un ton très agressif, Hamond Chic n’a pas été tendre avec ce dernier. ‘’Je rase les poils de ta maman. Les poils et les intestins infectés de ton papa, je les soustrais de son corps et je les tire pour enlever les virus qui sont à l’intérieur. Petite gourgandine !’’, a-t-elle répondu.

Cette réaction a fait monter au créneau le chroniqueur de l’émission ‘’Peopl’Emik’’, Anaconda. Il n’a pas apprécié la manière dont la coach s’est braquée pour une question simple qui méritait une réponse claire. C’est à travers une vidéo postée sur la toile qu’il s’est exprimé.

‘’Moi Anaconda, si on me demande ce que je fais dans la vie à part être chroniqueur, je répondrai que je travaille dans une boîte de nuit. On vous pose une question super intelligente, tellement ouverte, tu agresses les gens. Tu pourrais dire qu’en dehors du coaching, tu gères une agence immobilière, que tu travailles dans une société, etc.’’, a-t-il réagi.

D’ailleurs, Anaconda a indiqué que Hamond Chic pouvait répondre intelligemment, au lieu de dire à l’internaute qu’elle rase les poils de sa maman. « C’est honteux, et ce sont ces personnes qui sont sur les réseaux sociaux pour donner des conseils aux gens. On te pose une question intelligente, alors soit intelligente et répond. Au lieu de cela, tu plonges dans les injures. Les influenceurs et influenceuses ivoiriens sont pauvres d’esprit. Sa réponse m’a choqué », s’est-il exprimé tout révolté.