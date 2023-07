Mercato : La vente de Sadio Mane à l'Arabie Saoudite bouclée, salaire de 26,2 milliards FCFA !

Le buteur sénégalais Sadio Mané quitte le Bayern Munich FC pour Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Son transfert tant entendu va être officialisé dans les heures à venir maintenant qu'un accord global a été trouvé entre toutes les parties.

Le transfert de Sadio Mané à Al-Nassr est bouclé, il s'envole pour Riyad

C'est fait ! Seulement une saison après avoir quitté Liverpool FC pour le Bayern Munich, Sadio Mané est en route vers un nouveau club en Arabie Saoudite. Après une première et unique saison difficile au Bayern, le virevoltant attaquant sénégalais a été poussé vers la sortie par son entraîneur Thomas Tuchel.

En fin de saison passée, le technicien allemand affirmait que l'ancien joueur des Reds n'a pas été à la hauteur des attentes et qu'une difficile saison 2023-2024 l'attendrait. Al-Nassr, le club saoudien, a profité de cette inquiétude de Tuchel pour introduire une offre auprès des dirigeants du Bayern. Ces dernières heures, on apprend que l'offre pour le transfert de Mané a été bel et bien acceptée.

Le joueur n'a pas été surpris par la situation puisque les dirigeants saoudiens avaient reçu l'accord de ses dirigeants pour entamer avec lui les négociations relatives à son transfert. Il s'est lui aussi mis d'accord avec Al-Nassr sur son salaire et la durée de son contrat. Désormais, il ne reste plus que la visite médicale à passer avant la signature de son contrat.

Cette information est confirmée par le journaliste italien Fabrice Romain sur son compte Twitter. Le spécialiste mercato a affirmé : "Sadio Mané à Al Nassr, c'est parti ! Accord en place entre les deux clubs, le Bayern a accepté la proposition verbale après des pourparlers avancés hier. La paperasserie doit être vérifiée du côté du joueur, puis un examen médical sera réservé, l'accord sera conclu. Fofana, Brozović, Telles… Mané."

Après le FC Metz, RB Salzbourg, Southampton FC puis Liverpool avec qui il a disputé 269 matches et inscrit 120 buts, Sadio Mané quitte le Bayern qu'il avait rejoint et où il totalise 12 buts en 38 matchs. Avec ce transfert, le sénégalais va s'en mettre plein les poches. Il percevra un salaire de 40 millions d’euros par saison, soit 26,2 milliards de FCFA.

Cela tombe bien puisqu'avec les différentes œuvres caritatives qu'il soutient dans son village, cet argent pourrait lui permettre d'en faire davantage pour sa communauté. Mané a déjà construit au Sénégal un hôpital et une école, équipé d’autres écoles et offert des centaines d’outils informatiques à des élèves de familles défavorisés.