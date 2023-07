Affaire maillot volé de Kerozen : Voici toute la vérité !

Une information a rapidement envahi les réseaux sociaux concernant le chanteur ivoirien, Kerozen. En déplacement au Congo pour offrir un concert à ses fans, il s’est offert un bain de foule où le maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo lui a été volé. Mais, l’artiste fait des précisions dans une publication.

Le maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo offert à Kerozen dérobé et retrouvé plus tard

Kerozen est actuellement au Congo Brazzaville où il doit donner un concert ce samedi 29 juillet 2023 au Canal Olympia dans la ville portuaire de Pointe-Noire située à l’extrême sud du pays. L’artiste a reçu un véritable bain de foule à son arrivée le vendredi 28 juillet à sa descente d’avion. A bord d’un véhicule, il a commencé à faire un tour d’honneur pour montrer à tous qu’il est bel et bien présent dans la capitale économique du pays.

Le poulain d’Emma Dobré avait dans sa valise le maillot dédicacé de Cristiano Ronaldo. L’Élu comptait le présenter à ses fans congolais. Mais une scène les plus incroyables s’est déroulée rapidement sous les yeux de Kerozen et des nombreux agents de sécurité autour de lui. Un fan a surgi de nulle part pour lui arracher le sac contenant le fameux maillot.

La vidéo a fait rapidement le tour des réseaux sociaux et les internautes ont même à dit que l’interprète de la chanson ‘’L’Elu’’, s’est fait subtiliser le maillot dédicacé. Et comme une traînée de poudre, l’information est reprise ce même vendredi 28 juillet par de nombreuses plateformes sur la toile.

‘’En plein direct, l’artiste Kerozen se voit voler son précieux maillot que lui a offert son idole CR7, ce qui met naturellement fin à sa caravane’’, ‘’Kerozen s'est fait voler son maillot, celui que lui a offert son idole Cristiano Ronaldo’’, pouvait-on lire ça et là. Il n'en fallait pas davantage pour que des moqueries fusent également de partout.

Des célébrités ivoiriennes comme Le Molare s’y sont mêlées. ‘’Kerozen si c’est comme ça on te vole, il fallait me dire j’allais appliquer depuis Ayi’’, a-t-il écrit-il sur sa page Facebook avec des émoticônes de rire. Kerozen a évidemment rassuré ses fans via les réseaux sociaux avec un post. ‘’Le petit est un fan qui voulait montrer le maillot à tout son quartier ce n’est pas un voleur. Le maillot est en lieu sûr, merci à CFM sécurité ! RDV demain (NDLR : samedi 29 juillet) au canal Olympia pour mon spectacle live’’, a rassuré l’artiste.