L’Américaine Anita Brown fait des révélations explosives sur Davido

Davido est encore le sujet de controverse sur la toile. L’Américaine Anita Brown qui a entretenu des relations amoureuses avec le chanteur nigérian a fait une sortie médiatique pour l’accuser d’avoir un deuxième enfant avec une autre.

De nouvelles révélations sur la vie privée de Davido

Depuis le début de sa carrière, Davido est adulé par le public par la qualité de ses différentes productions discographiques. Ses fans sont nombreux également à le suivre partout où il est en concert. Cependant, sa vie privée est secouée par des scandales sexuels à répétition. Une américaine, Anita Brown qui accuse le chanteur nigérian de l’avoir engrossée, est déterminée à le nuire.

Celle qui se considère comme l’une des nombreuses petites amies de l’artiste est revenue encore à la charge. Cette fois, ce n’est pas elle qui est directement concernée. Anita Brown révèle dans une sortie médiatique que Davido aurait eu un second bébé avec une autre femme du nom d'Amanda.

Selon ses dires, cette histoire d’amour se serait produite en mai dernier, soit quelques mois seulement après le mariage de la star nigériane avec Chioma Avril Rowland. La jeune femme américaine soutient même que Davido serait marié en secret avec cette dernière pour préserver son image publique et pour ne pas affoler ses multiples conquêtes. Elle a aussi une chanson dans laquelle elle dénonce la relation qu'elle a entretenue avec le chanteur nigérian.

Ce nouveau rebondissement sur la vie privée du chanteur divise ses fans. Certains qui le soutiennent estiment que la jeune fille en veut terriblement à Davido en s’attaquant à sa réputation. D’autres qui sont plus réservés veulent plus d'éclaircissements sur cette nouvelle affaire. En attendant, ni l’artiste lui-même et ses proches n’ont pas encore réagi.