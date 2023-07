Sénégal : Ousmane Sonko accuse les renseignements généraux de vol de son argent

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko dénonce son intimidation ainsi que le vol de son argent et son arme par les agents des renseignements généraux postés devant sa maison.

L'opposant sénégalais Ousmane Sonko victimes de vol ?

Un récit poignant émerge aujourd'hui de l’opposant sénégalais Ousmane Sonko, mettant en lumière les inquiétantes pratiques de surveillance et d'intimidation des renseignements généraux dont il fait l’objet. L’opposant au Président Macky Sall raconte l’expérience traumatisante qu’il vit depuis vendredi à son retour de la prière.

Ousmane Sonko explique dans un poste sur X « De retour de la prière du vendredi, les agents des renseignements généraux postés devant mon domicile 24h sur 24 se sont mis à me filmer. J’ai personnellement arraché le téléphone et demandé à la personne de le déverrouiller et d’effacer les images qu’elle a prises, ce qu’elle refusa. Présentement, une forte équipe de la gendarmerie fait le guet devant mon domicile comme vous pouvez le voir et semble vouloir défoncer la porte. »

Le principal adversaire du Président Macky Sall rappelle aussi que ces mêmes FDS lui ont « volé des biens constitués de 4 téléphones portables, un ordinateur MacBook Pro » ainsi que son « arme avec autorisation, une valise contenant des habits et une somme de deux millions de francs CFA lors de mon kidnapping à Koungheul. »

Dans ce même poste, il demande « au peuple de se tenir prêt pour faire face à ces abus sans fin » qui menacent sa liberté dans son pays, le Sénégal. Peu de temps après cet appel, Ousmane Sonko a été arrêté à son domicile à Dakar, notamment pour "vol de téléphone portable" et "appel à l'insurrection", selon l'un de ses avocats.