Manifestation de nigériens à Abidjan : Un retour à l'ordre constitutionnel exigé

Une manifestation de Nigériens à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire, a rassemblé plusieurs centaines de ressortissants du Niger. Ils ont pris la rue pour exprimer leur désaccord face au coup d'État au Niger. La manifestation vise à dénoncer le putsch et à exiger un retour à l'ordre constitutionnel dans leur pays d'origine.

Manifestation de Nigériens à Abidjan : le retour de Bazoum aux affaires exigé

La diaspora nigérienne en Côte d'Ivoire a manifesté ce dimanche en grand nombre à Abidjan pour exprimer son mécontentement face au récent coup d'État militaire au Niger. Alors que la crise politique continue de s'aggraver dans leur pays d'origine, ces ressortissants nigériens se mobilisent pour réclamer un retour à l'ordre constitutionnel et une résolution pacifique de la situation.

Les manifestants, rassemblés devant l'ambassade du Niger à Abidjan, ont brandi des pancartes et scandé des slogans pour dénoncer le putsch qui a renversé le Président Mohamed Bazoum. Ils expriment leur profonde inquiétude quant à l'impact du coup d'État du général Abdourahamane Tchiani sur la stabilité politique et la démocratie au Niger.

Face à cette crise, la diaspora nigérienne en Côte d'Ivoire a décidé de se faire entendre, en appelant à la restauration de l'ordre constitutionnel et au respect des institutions démocratiques dans leur pays d'origine.

Les manifestants considèrent que la seule voie pour garantir la stabilité et l'avenir de leur nation est de respecter les principes démocratiques et constitutionnels. Ils appellent à la libération du Président Mohamed Bazoum et à un processus de transition pacifique qui permette au Niger de revenir sur la voie de la démocratie. Cette mobilisation témoigne de la préoccupation croissante dans la communauté nigérienne d’Abidjan.