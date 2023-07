Ville nouvelle du grand Abidjan, 300 000 logements à Assinie

La Côte d'Ivoire annonce un projet majeur pour la construction d'une ville nouvelle du grand Abidjan près d'Assinie, une station balnéaire réputée située à proximité d'Abidjan. Ce projet ambitieux prévoit la réalisation de 300 000 logements en moyenne, offrant ainsi un nouvel espace urbain pour répondre aux besoins croissants de la population. Le principal objectif est de désengorger Abidjan, une métropole en pleine expansion qui fait face à des défis liés à la densité de population et à l'urbanisation rapide.

Ville nouvelle du grand Abidjan : La transformation de la Côte d'Ivoire se concrétise

La construction de cette ville nouvelle du grand Abidjan près d'Assinie s'inscrit dans la vision du gouvernement ivoirien pour l'avenir du pays. Avec ce projet, c’est le visage architectural de la Côte d’Ivoire qui va être modifié en profondeur. Comme au Qatar ou en Arabie Saoudite, cette ville nouvelle du grand Abidjan va être réglementée. Les acquéreurs ne devraient pas pouvoir le droit modifier l’apparence externe des appartements et maisons qui leur seront livrés à la fin du projet.

Désengorger Abidjan, 300 000 logements pour relever le défi

Le principal défi de ce projet est le désengorgement d'Abidjan qui est devenu une priorité pour les autorités ivoiriennes afin d'améliorer la qualité de vie des citoyens et de favoriser un développement équilibré. La métropole ivoirienne est confrontée à des problèmes tels que les embouteillages, la surpopulation dans certains quartiers et la pression sur les infrastructures. La construction de cette ville nouvelle offrira une opportunité pour soulager ces contraintes et redistribuer la population dans une zone plus vaste et mieux aménagée.

Un nouvel espace de vie moderne

La ville nouvelle du grand Abidjan près d'Assinie sera conçue pour répondre aux normes urbaines modernes et offrira des infrastructures et des équipements adéquats. En plus des logements, le projet prévoit la création d'écoles, d'hôpitaux, de commerces et d'espaces verts pour favoriser une vie communautaire épanouissante. Cette nouvelle zone urbaine vise à attirer les résidents en offrant un cadre de vie attractif et une qualité de vie améliorée.

Outre l'objectif de désengorgement d'Abidjan, la construction de la ville nouvelle du grand Abidjan a le potentiel de promouvoir le développement régional. Elle contribuera à stimuler l'économie locale, à créer des emplois dans le secteur de la construction et à développer de nouvelles activités commerciales et industrielles. Ce projet s'inscrit dans une vision à long terme pour favoriser une croissance économique équilibrée dans la région du grand Abidjan.