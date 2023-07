Bénin - : Sessimè affiche désormais le s3xe de son enfant

La chanteuse Sessimè a enfin affiché le s3xe de son enfant contrairement à ce qu'affichent les médias depuis des jours. Une nouvelle qui a vu le jour ce dimanche 30 juillet 2023.À en croire ses clarifications, sessimè dément que ce que relèvent les médias depuis des semaines. Dans un poste sur les réseaux sociaux, elle clarifie en ces termes : « J’ai constaté ces derniers mois que vous étiez très impatients de tout savoir et enfin je peux vous annoncer que Dieu m’a fait grâce il y a quelques jours d’une belle princesse, ma couronne de gloire pour toujours. Toute la gloire revient au Créateur qui s’est penché sur son humble servante ».Ainsi, elle dévoile à l'opinion publique que son enfant est de s3xe féminin ( fille). Une princesse que aurait sûrement l'envie de mettre à la vue du public. À cet effet, sessimè n'a pas manqué d'exprimer vivement sa reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont contribué de près et de loin durant toute la période ( avant et après l'accouchement). Que ce soit, ses proches : amis , parents et fans.En plus, la chanteuse n'a pas aussi manqué de montrer sa gratitude envers le professionnels de la santé. À ce stade, elle souhaite la bienvenue à sa princesse. « Bienvenue à toi princesse chérie de son papa et de sa maman. Ce même Dieu qui t’a envoyé saura veiller sur toi et prendre soin de toi en tous temps », a-t-elle ajouté. De plus, il urge de noter que la venue de cette princesse plonge la chanteuse dans un monde de joie Infinie.C'est également une occasion pour la chanteuse d'intercéder en faveur des femmes qui désirent concevoir. Ainsi, demande à toutes ces dernières de garder la foi et que le créateur souviendra certainement d'eux.Enfin, la chanteuse n'a pas oublié de souhaitez une excellente journée dominicale à toutes et à tous.