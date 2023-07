Sénégal : Ousmane Sonko entame une grève de la faim, son avocat menace

Interpellé le vendredi 28 juillet 2023, Ousmane Sonko a annoncé une grève de la faim depuis son lieu de détention. L’opposant sénégalais, condamné à deux ans de prison ferme en juin, entend ainsi s’insurger contre son arrestation par les autorités du Sénégal.

Sénégal : Ousmane Sonko entre en grève de la faim

Ousmane Sonko a entamé une grève de la faim depuis son interpellation le vendredi 28 juillet 2023. L’opposant de Macky Sall, faut-il le rappeler, a été condamné en juin à deux ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse.

"Face à tant de haine, de mensonges, d’oppression, de persécution, j’ai décidé de résister. J’observe à compter de ce dimanche une grève de la faim", a fait savoir le chef de file de Pastef (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité).

Selon un avocat d’Ousmane Sonko, l’opposant devrait comparaitre devant un juge le lundi avant de savoir si la justice retiendra les charges pesant sur lui. À en croite Me Youssoupha Camara, avocat de Sonsko, "l'acharnement qui est là est effectué avec un seul dessein, empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle".

Pour sa part, Me Juan Branco, avocat français d’Ousmane Sonko, a envoyé un message musclé aux autorités du Sénégal. "En vous attaquant à Ousmane Sonko, vous faites allégeance à la mort contre ceux qui défendent la vie. Je suis venu vous dire, au nom de cet homme que vous avez décidé de faire emprisonner, que nous n‘avons pas peur, que nous avons l’âme tranquille des hommes qui luttent et qui observent sans dédain ni pitié ceux qui s’offrent à la sérénité. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité", a-t-il lancé le dimanche 30 juillet 2023 en conférence de presse.