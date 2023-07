Relance de l'EPS : Ce que dit la Déclaration de Cotonou

Ce samedi 29 juillet 2023 au Fleuve Congo Hôtel, sis à Kinshasa dans la République Démocratique du Congo, a eu lieu la conférence débat sur l’état de mise en œuvre des recommandations de la Déclaration de Cotonou, relative à la relance de l'EPS dans les différents ordres d’enseignement.

Relance de l'EPS dans les ordres d'entraînement : la recommandation de la déclaration de Cotonou mise en oeuvre

La conférence a été animée par le ministre ivoirien des Sports Paulin Claude Danho et le représentant du directeur général des Sports, Bertin KOFFI. En effet, l'ouverture de cette conférence a eu lieu juste après l'intervention du secrétaire général de la CONFEMEN, le président en exercice de la CONFEJES.

Cette intervention a donné le ton pour l'ouverture officielle des activités de la conférence. Plus d'une dizaine de communications ont été prononcées, au nombre desquelles, celle du directeur général des Sports, qui a porté sur l’état des lieux de la mise en œuvre des recommandations de la Déclaration de Cotonou dans les différents EGM , au plan politique, managérial et professionnel.

En revanche, le but principal de cette conférence d'État était d'inciter les plus hautes autorités des Etat et gouvernement membres réticents à opérationnaliser les recommandations de la Conférence de Cotonou sur la relance de l’EPS dans les différents ordres d’enseignement ; d'impliquer davantage les fédérations nationales dans la vulgarisation des disciplines sportives dans les différents cycles d’enseignement et particulièrement au primaire ; de poursuivre et d’intensifier le plaidoyer sur les bienfaits et les valeurs de l’EPS dans l'éducation des enfants et des jeunes ; de prendre et d'appliquer les mesures nécessaires à l'enseignement effectif de l'EPS à l'école, dans l'espace francophone.

Pour finir, la Secrétaire générale n'a pas manqué de montrer sa gratitude envers les participants présents à cette conférence.