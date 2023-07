Côte d’Ivoire : Le Haut-Sassandra abrite la journée nationale du civisme

La région du Haut-Sassandra a été désignée pour accueillir la 13e édition de la Semaine nationale du civisme (SNC), prévue pour le mardi 1er août 2023 à Daloa. Le thème retenu pour cette année est "Jeunesse citoyenne, active et engagée pour le développement de la Côte d’Ivoire".

Côte d'Ivoire : Le Haut-Sassandra, capitale du civisme

Les activités officielles de la 13e édition de la Semaine nationale du civisme se tiennent le mardi 1er août 2023 à Daloa autour du thème : "Jeunesse citoyenne, active et engagée pour le développement de la Côte d’Ivoire".

Cette 13e édition de la Semaine nationale du civisme a pour objectif de favoriser l’appropriation des valeurs civiques et citoyennes par les populations dans tout leur ensemble et les jeunes en particulier.

Plusieurs activités, dont le renforcement de capacités aux valeurs civiques et citoyennes, un match de gala, la nuit du civisme, la marche aux flambeaux, etc. sont prévues.

La Semaine nationale du civismese aura lieu à Vavoua, Issia, Zoukougbeu, Bédiala et à Gonaté, en prélude à la célébration de la Fête nationale.

Cette année, la SNC entend mobiliser et impacter les acteurs du transport, les membres de la chambre de métier, les leaders d’organisations de jeunesses, les fonctionnaires et agents de l’Etat, les communautés rurales et urbaines de la région du Haut-Sassandra.

Les activités sont pilotées par le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique à travers sa direction du civisme et de la citoyenneté. Les festivités prennent fin le 6 août 2023.

Dans le cadre de la promotion du civisme et de la citoyenneté, un cross populaire a eu lieu le 22 juillet 2023 à Cocody avec près de 5 000 jeunes..

Pour rappel, la 12è édition de la Semaine nationale du civisme a porté sur le thème "Des actes civiques au quotidien pour le développement durable de la Côte d’Ivoire".