Employabilité des jeunes : AGL Côte d'Ivoire renouvelle son engagement

À l’occasion de la 10e édition du Forum des stages qui a eu lieu le vendredi 21 juillet 2023, AGL Côte d'Ivoire a renouvelé son engagement pour l’employabilité des jeunes.

Forum des stages : AGL exporte son expertise

En sa qualité de premier employeur du secteur de la logistique en Côte d’Ivoire, AGL a pris part à la 10è édition du Forum des stages, le vendredi 21 juillet 2023, à Abidjan. Cette plateforme de rencontres entre 3 000 étudiants et des entreprises publiques et privées, avait pour objectif de favoriser l’employabilité des jeunes, en leur offrant des opportunités de stages et d’emplois.

AGL Côte d’Ivoire a profité de cette tribune pour exposer ses initiatives en faveur de la formation et de l’insertion professionnelle des jeunes. Notamment, son Centre de formation portuaire panafricain (CFPP), qui forme les acteurs du secteur portuaire et facilite leur insertion professionnelle et son programme "Ecole du Transit", qui accueille en stage et forme des jeunes diplômés en vue de leur insertion.

Au cours de ce rendez-vous meublé par des entretiens d’embauches, des ateliers et des conférences, AGL Côte d’Ivoire a également présenté aux étudiants, ses différents métiers, les profils recherchés, ainsi que les étapes à suivre pour trouver un emploi au sein du groupe AGL et de ses filiales en Côte d’Ivoire.

« Le forum des stages nous permet d’aller au contact des étudiants afin de leur indiquer nos besoins en ressources humaines et leur exposer le dispositif d’emplois au sein de nos entreprises. Nous restons engagés en faveur de la jeunesse dont l’employabilité reste au cœur de notre stratégie. », a déclaré Rosine Anéké, Directrice des ressources humaines d’AGL Côte d’Ivoire.

AGL Côte d’Ivoire continue d’accompagner l’éducation, la formation et de l’employabilité des jeunes grâce à ses partenariats avec les écoles de formations, la promotion de l’excellence en milieu scolaire, l’octroi de bourses d’études et des stages de perfectionnement aux étudiants les plus méritants.

Présent en Côte d’Ivoire dans le transport, la logistique et la manutention portuaire, AGL Côte d’Ivoire emploie aujourd’hui plus de 1 500 collaborateurs ivoiriens, à travers notamment ses agences à Abidjan, San Pedro, Bouaké, Ferkessédougou et Ouangolodougou.