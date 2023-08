Coup d'Etat au Niger: La France va évacuer ses ressortissants de Niamey

Après le Coup d'Etat au Niger, la France va lancer prochainement une opération d'évacuation de ses ressortissants du pays. Paris justifie sa décision par la situation délétère à Niamey après le coup de force qui a renversé le président Mohamed Bazoum.

Coup d'Etat au Niger : Les ressortissants français bientôt évacués

Dans un message, l'ambassade de France au Niger a annoncé qu'une opération d'évacuation des ressortissants français va se tenir prochainement par voie aérienne. "Face à la dégradation de la situation sécuritaire au Niger, et profitant du calme relatif dans Niamey, une opération d'évacuation par voie aérienne est en cours de préparation depuis Niamey", peut-on lire dans ce message.

Pour l'heure, aucune date n'a été communiquée pour le début de cette manœuvre qui « a fait l’objet d’une coordination avec les forces nigériennes ». « Elle aura lieu très prochainement et sur un laps de temps très court », précise le texte. Paris est accusée de vouloir intervenir militairement pour libérer le président Bazoum, pris en otage par les militaires.

La France aurait reçu des autorisations du ministre nigérien des Affaires étrangères et Premier ministre par intérim et d'un colonel de l'armée, resté fidèle au régime déchu. Une accusation rejetée par Cathérine Colonna, la cheffe de la diplomatie française. "Les incidents d'hier sont inacceptables, les accusations qui ont été proférées depuis sont mensongères, fausses et choquantes", a-t-elle indiqué.