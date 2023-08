Gadji Celi n'a pas reconnu la Côte d'Ivoire après son retour de 12 ans d'exil

Gadji Celi, célèbre artiste-chanteur ivoirien, est de retour en Côte d'Ivoire d'exil en France après douze ans d'absence. Lors d'une conférence de presse tenue à Abidjan, il a exprimé sa surprise et sa fierté face à la transformation du pays pendant son absence. Avec ses deux concerts exclusifs prévus en août, il souhaite partager sa passion pour la musique avec ses fans ivoiriens tout en s'engageant en faveur de la réconciliation et du développement de son pays.

Une Côte d'Ivoire transformée pour Gadji Celi

Gadji Celi, ému et étonné, a partagé ses impressions sur la Côte d'Ivoire qu'il a retrouvée bien différente de celle qu'il avait quittée il y a douze ans. Il s'est réjoui des améliorations notables, notamment en matière d'infrastructures routières. Fier de voir les progrès accomplis dans son pays, il exprime son désir de contribuer à cette dynamique positive.

Les 18 et 20 août prochains, Gadji Celi offrira à ses fans ivoiriens deux concerts exclusifs, respectivement au palais de la culture et au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ces événements musicaux sont l'occasion pour lui de partager sa passion avec son public et de renouer avec ses racines artistiques.

Engagé dans la réconciliation nationale, Gadji Celi a tenu à saluer le président de la République Alassane Ouattara et d'autres personnalités politiques qui ont facilité son retour. Il appelle à l'unité pour retrouver l'atmosphère de paix d'avant et soutient les efforts du gouvernement pour construire un avenir harmonieux pour la Côte d'Ivoire.

Réaction face aux accusations de détournement d'argent au BURIDA

En tant qu'ancien président du conseil d'administration du Bureau ivoirien du droit d'auteur (BURIDA), Gadji Celi a également réagi aux accusations portées contre lui concernant un prétendu détournement de fonds. Il a catégoriquement nié ces allégations, affirmant qu'elles étaient sans fondement.

Un soutien passionné à la sélection ivoirienne de football

En plus de sa carrière musicale, Gadji Celi reste un fervent supporter de la sélection ivoirienne de football. À l'approche de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations (CAN), organisée par la Côte d'Ivoire, il exhorte ses compatriotes à soutenir l'équipe nationale et à viser la victoire avec trois étoiles au maillot.