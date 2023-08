Nigéria : Davido et Chioma de nouveau parents ?

Après la disparition de son premier enfant, la femme du chanteur nigérian Davido a-t-elle donné naissance à un second bébé ? La bonne nouvelle circule depuis un moment sur les réseaux sociaux.

Davido et Chioma ont-ils un nouveau bébé ?

Davido, secoué par les nombreuses accusations de grossesses aux Etats-Unis et en France, ainsi que d’infidélité, est en parfaite harmonie avec sa femme Chioma Rowland. Cette situation est un peu moins difficile à supporter que la disparition dans des conditions tragiques de son fils de 3 ans l’année dernière. Le couple cherchait à retrouver le sourire. Et l’épouse de la star était dans l’attente d’un second enfant.

Aujourd’hui, ce mauvais souvenir est certainement derrière le chanteur nigérian et sa belle Chioma. C’est l’information qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Une photo de Davido tenant dans ses bras un nouveau-né fait dire que le couple est à nouveau parent. Mais cette image date de 2019 où l’artiste accueillait son défunt fils. Les sources vont plus loin pour indiquer qu’il s’agit d’un petit garçon que Chioma Rowland a mis au monde au Royaume-Uni.

L’arrivée de ce nouveau membre de la famille va permettre au couple d’être dans le bonheur, parce que la naissance d’un enfant est toujours la bienvenue dans un foyer. Les messages de félicitations ont commencé à se multiplier sur les réseaux sociaux. Le plus crédible est celui de la comédienne nigériane Helen Paul, plus connue sous le nom de Tatafo, qui a partagé un tweet pour célébrer le bébé.