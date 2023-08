Bénin - 63 ème anniversaire : Bola Tinubu présent à Cotonou

Le président nigérian, Bola Tinubu est présent à Cotonou ce mardi 1er août. Il est l'invité d'honneur du président Patrice Talon aux festivités du 63e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale. Il est présent dans les tribunes officielles du défilé à Cotonou avec une délégation composée de plusieurs personnalités. Dans la délégation, se trouve deux de ses ministres.En revanche, on peut dire que l'État nigérian se préoccupe des affaires du Bénin sur plusieurs plans notamment, économique, politique et bien d'autres. Parmi les invités, il urge de noter que la présence de l’homme d’affaires Aliko Dangoté est attendue sauf d'une dernière perturbations.Par ailleurs, la présence de ses différentes autorités et Hommes d'affaires à Cotonou ne serait pas seulement pour les festivités mais aussi pour le développement des affaires du Bénin. Cette disponibilité rendue au côté du PR Patrice Talon prouve la cohésion et la liaison équitable entre les deux États.Pour rappel, le défilé de cette cérémonie est accompagné de plusieurs innovations. Cette fois-ci, un défilé arien est attendu.Outre le défilé arien, des prestations artistiques n'ont pas resté en marge à cette cérémonie de festivités.