Côte d’Ivoire : La 1re promotion de l’École du transit d’ AGL fait sa sortie

En collaboration avec le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, AGL Côte d'Ivoire a formé 20 jeunes diplômés. À l’issue de la formation, elle a procédé au recrutement des meilleurs stagiaires de sa promotion du programme École du transit.

AGL Côte d'Ivoire procède à la sortie de la première promotion de son École du transit

AGL Côte d’Ivoire a recruté les meilleurs stagiaires de sa première promotion du programme "École du Transit" après six mois de formation au sein de ses structures.

La cérémonie de clôture de cette première vague d’apprenants s’est déroulée le vendredi 28 juillet 2023 à Abidjan. En partenariat avec le ministère de la Promotion de lajeunesse, de l’Insertion professionnelle et du Service civique, le programme a accueilli 20 jeunes diplômés de niveau BAC+2/3 en logistique ou en commerce international.

Ces étudiants, âgés de 30 ans et plus, ont été formés à la gestion des contentieux douaniers et des régimes suspensifs, à l’utilisation d’outils informatiques, à la facturation, ainsi qu’à l’anglais du transitaire. Pendant leur formation, ces étudiants ont été encadrés par 15 managers d’AGL Côte d’Ivoire et soutenus par 3 experts de l’Agence Emploi-jeunes. Ils ont acquis des compétences pratiques pour devenir d’excellents agents de transit, au service du développement d’AGL Côte d’Ivoire et du secteur de la logistique en Côte d’Ivoire.

"Nous sommes heureux d’avoir participé à ce programme dont la formation a été au-delà de nos attentes. Nous sommes désormais outillés sur les questions liées au transit et sommes prêts à servir, partout où nos compétences seront demandées", a indiqué Inza Nabil Timité, porte-parole des stagiaires. "Nous sommes heureux et fiers de procéder à la sortie de la première promotion de notre programme « École du Transit », qui permet de faciliter l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. La formation étant un excellent levier pour accompagner les jeunes vers l’emploi, nous apportons ainsi notre contribution à la promotion des jeunes talents en Côte d’Ivoire", a déclaré Joël Housinou, firecteur général d’AGL Côte d’Ivoire.

AGL Côte d’Ivoire, premier employeur du secteur logistique en Côte d’Ivoire, offre aux jeunes ivoiriens l’opportunité de bénéficier d’une expérience pratique dans ses ateliers et plateformes logistiques, dans le but de susciter des vocations et d’améliorer leur employabilité. L’entreprise reste engagée dans la formation des jeunes à travers son centre de formation (CFPP), des partenariats avec des écoles de formation et en octroyant des bourses d’études et de stages aux jeunes au sein de ses directions.