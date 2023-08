Mali : Retour triomphal d' Assimi Goita du Sommet Russie Afrique

Le président de la Transition du Mali, le colonel Assimi Goita est de retour à Bamako après sa participation au sommet Russie - Afrique à Saint-Peterbourg.

Assimi Goita retourne à Bamako après le sommet Russie - Afrique

Le président de la transition au Mali, Assimi Goita est arrivé ce mardi à Bamako en provenance de la Russie. Il a participé les 27 et 28 juillet dernier, au 2e sommet Russie - Afrique en présence de ses pairs africains.Durant cette rencontre consacrée au renforcement du partenariat entre Moscou et les Etats Africains, Assimi Goita s'est fait remarquer par son discours souverainiste et les louanges à l'égard du président Vladimir Poutine, nouveau partenaire clé du Mali dans la lutte contre le terrorisme.

Ce déplacement était le premier du voyage officiel hors d'Afrique, du tombeur d'Ibrahim Bouabacar Kéita depuis son arrivé au palais de Koulouba. A sa descente d'avion et sur son parcours dans les artères de Bamako, le colonel a été salué par de nombreux Maliens brandissant sa photo prise avec le président Vladimir Poutine lors du sommet.