Haut-Sassandra : Gouali Dodo dénonce les "dérives langagières" de Mady et Stéphane Kipré

Quelques jours après les sorties d’Alphonse Djédjé et Stéphane Kipré à Issia et Vavoua, Gouali Dodo, membre de la liste RHDP aux régionales dans le Haut-Sassandra, a dénoncé les "dérives langagières" de ces cadres du PDCI (Parti démocratique de Côte d’Ivoire) et du PPA-CI (Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire). C’était au cours d’un échange avec la presse le mardi 1er août 2023.

Gouali Dodo : "Ces acteurs politiques foulent au pied les nombreux acquis"

D’entrée de jeu, Gouali Dodo Junior a rappelé les propos tenus par Alphonse Djédjé Mady et Stéphane Kipré, respectivement à Issia le 22 juillet et à Vavoua le 29 juillet. Selon le conférencier, "ces propos d’une extrême gravité prononcés par deux candidats de l’opposition" et intervenant à l’approche des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023 "portent atteinte à la cohésion sociale, à la fraternité et au vivre ensemble cultivés par toutes les communautés" dans le Haut-Sassandra.

Gouali Dodo a regretté qu’alors que les élections municipales et régionales à venir sont attendues par les populations du Haut-Sassandra, "comme un moment important de l’expression démocratique visant à mettre en compétition des propositions les plus audacieuses et les plus engageantes pour leur bien-être économique, social et politique", Djédjé Mady et Stéphane Kipré ont décidé de façon irresponsable de dresser les populations les unes contre les autres".

"Ces acteurs politiques foulent au pied les nombreux acquis qui participent aujourd’hui à assurer la quiétude, à faire le bonheur des populations et sont engagés dans une démarche profondément égoïste, se faisant les promoteurs d’un tristement « sans moi, c’est le déluge ; après moi, c’est le chaos » ", a poursuivi Gouali Dodo.

Pour sa part, Trazéré Célestine a fait remarquer que les propos de Djédjé Mady et Stéphane Kipré inquiètent. "Nous avons peur de la suite de tels propos. Nous voulons une campagne apaisée. Que chaque candidat fasse valoir son savoir-faire face à la population", a-t-elle recommandé.

Tout en s'engageant dans la promotion d’une vision et d’un programme ambitieux pour le Haut-Sassandra, Gouali Dodo qui avait à ses côtés Sui Guillaume, Goli Bi Drigoné, Vedea Élisabeth, Tchin Michel et Serge Koffi, a dit s’inscrire dans "l’action de paix et de cohésion sociale du président Alassane Ouattara, digne héritier du président Félix Houphouët-Boigny qui a mis en mission le ministre Mamadou Touré", candidat du RHDP pour les régionales dans le Haut-Sassandra.