La Côte d'Ivoire suspend ses échanges avec le Niger

La Côte d'Ivoire a annoncé la mise en application des sanctions de la CEDEAO contre le Niger. C’est ce qu’indique un communiqué officiel publié le mardi 1er août 2023.

Abidjan suspend ses opérations avec le Niger

La Côte d'Ivoire a suspendu jusqu'à nouvel ordre, les opérations d'exportations et d'importations ainsi que des formalités de dédouanement des marchandises en provenance et à destination du Niger. La décision du gouvernement ivoirien a été annoncée ce mardi par un communiqué conjoint du ministre du Budget et du Porte-feuille de l'Etat et du ministre du Commerce, de l'industrie et de la promoation des pétites et moyennes entrprises.

Pour Abidjan, il s'agit de la mise en application des sanctions de la CEDEAO prises le dimanche dernier par les chefs d'Etat réunis en sommet extraordinaire à Abuja. La Côte d'Ivoire devient le deuxième pays de l'espace communautaire à appliquer ces sanctions après la République du Bénin, qui a fermé sa frontière avec le Niger.